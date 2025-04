Z czego składa się i skąd się bierze limfa?

Limfa ma przezroczysty lub mleczno-biały kolor. Powstaje z płynu tkankowego, który przechodząc do układu naczyń limfatycznych staje się limfą. Płyn tkankowy znajduje się w przestrzeni międzykomórkowej. W skład limfy oprócz leukocytów wchodzą: woda, sole mineralne, białka i tłuszcze.

Jak transportowana jest limfa?

W skład układu limfatycznego wchodzą naczynia limfatycze, grudki chłonne, węzły chłonne, migdałki, grasica i śledziona. Z małych naczyń limfatycznych limfa transportowana jest do węzłów chłonnych, a następnie do przewodu piersiowego, który uchodzi do układu żylnego.

Rola limfy

Transportowa - dzięki niej cząsteczki białka i nadmiar płynu wracają do krążenia, a także następuje absorpcja i transport kwasów tłuszczowych i tłuszczy z przewodu pokarmowego.

Ochronna - bierze udział w licznych procesach immunologicznych, transportuje leukocyty z i do węzłów chłonnych, transportuje również komórki dendrytyczne do węzłów chłonnych gdzie stymulują one odpowiedź immunologiczną. Obce cząsteczki, substancje toksyczne i bakterie transportowane do węzłów chłonnych gdzie następnie są niszczone.

Choroby związane z układem limfatycznym

Przerzuty nowotworowe drogą naczyń chłonnych

Również komórki nowotworowe mogą być przenoszone wraz z limfą. Pierwszy węzeł chłonny na drodze spływu chłonki z ogniska nowotworowego to węzeł wartowniczy. Dlatego też w przypadku chirurgicznego usuwania ogniska nowotworowego często usuwa się również okoliczne węzły chłonne.

Zapalenie naczyń chłonnych

Stan zapalny naczyń chłonnych najczęściej występujący po uprzednim zranieniu lub w przypadku powstania ropnia. Wymaga antybiotykoterapii.

Obrzęk limfatyczny

Jest to obrzęk kończyn dolnych spowodowany najczęściej przez zablokowanie naczyń chłonnych lub węzłów chłonnych komórkami nowotworowymi. Może występować również w wyniku napromieniowania lub operacji.

Słoniowacizna

Znacznego stopnia obrzęk limfatyczny kończyn dolnych i męskich organów płciowych spowodowany zakażeniem, takimi gatunkami jak: Wuchereria bancrofti, Brugia malayi i B. timpori. Występuje w tropikach i na terenie Afryki. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności na świecie, szacuje się, że około 120 milionów ludzi cierpi na tę chorobę. W skład większości schematów leczenia wchodzi albendazol. W leczeniu próbuje się również stosować popularny antybiotyk doksycyklinę. Trwają także badania nad szczepionką.