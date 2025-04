Rak żołądka jest najczęściej diagnozowanym nowotworem i trzecią główną przyczyną zgonów z powodu raka na świecie. Aby go jak najwcześniej rozpoznać, konieczne jest wykonanie badań obrazowych. Które są najbardziej miarodajne?

Rak żołądka początkowo może nie dawać żadnych symptomów, albo są one bagatelizowane (np. wzdęcia, dyskomfort w brzuchu, uczucie pełności). Niestety większość pacjentów trafia do lekarza, kiedy nowotwór jest już w stadium zaawansowanym. Objawami raka żołądka mogą być:

utrata masy ciała,

przewlekły ból brzucha,

trudność w przełykaniu,

nudności,

wymioty z krwią,

brak apetytu,

ciemne, smoliste stolce,

niestrawność,

wczesne uczucie sytości,

zmęczenie.

U chorych może być wyczuwalny guz w jamie brzusznej.

Warto też zwrócić uwagę na rzadziej występujące nietypowe objawy raka żołądka, takie jak:

zmiany skórne w postaci rogowacenia łojotokowego lub ciemnego,

nefropatia,

objawy niedokrwistości hemolitycznej: przyspieszone tętno, zmęczenie, duszność, omdlenia, powiększona śledziona i wątroba,

objawy nadkrzepliwości: duszność, obrzęki, zawroty głowy, omdlenia,

objawy guzkowego zapalenia tętnic: osłabienie, bóle stawowo-mięśniowe, osłabienie mięśni, podwyższona temperatura ciała, chudnięcie.

Kiedy zgłosić się do lekarza?

Każdy niepokojący objaw ze strony układu pokarmowego, który nie ustępuje lub nasila się, powinien nas zaprowadzić do gabinetu lekarskiego. Lekarz wypyta dokładnie o przypadki nowotworów w rodzinie. W następnej kolejności przeprowadzone zostanie dokładne badanie fizykalne, a następnie zlecone podstawowe badania laboratoryjne, takie jak morfologia krwi obwodowej, badania biochemiczne oraz badanie kału na obecność krwi utajonej.

Lekarz w przypadku podejrzenia raka żołądka może zlecić wykonanie USG jamy brzusznej, które może ujawnić nowotwór. Badanie USG jest nieinwazyjne i bezbolesne. Umożliwia zauważenie raka żołądka oraz ocenę głębokości inwazji guza. Należy pamiętać przy tym, że prawidłowy wynik badania USG nie musi świadczyć o braku choroby. Istniejące ognisko nowotworowe może być zbyt małe do uwidocznienia w badaniu lub trudno dostępne. Zatem rak żołądka może, ale nie musi być widoczny w badaniu USG.

Dokładniejszymi badaniami są tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny, jednak nie są one rutynowo zlecane ze względu na ograniczoną dostępność, wysokie koszty oraz potencjalne ryzyko jakie ze sobą niosą (zwłaszcza w przypadku tomografii – wysoka dawka promieniowania rentgenowskiego).

W przeszłości w ramach diagnostyki raka żołądka często wykonywano zdjęcie rentgenowskie jamy brzusznej z kontrastem, tzn. po wypiciu przez pacjenta specjalnego środka zawierającego baryt. Obecnie, ze względu na niewielką dokładność badania oraz brak możliwości pobrania wycinków wykonuje się je coraz rzadziej.

Najważniejsza jest gastroskopia

Kluczową rolę w diagnostyce raka żołądka odgrywa gastroskopia. Jest to badanie, podczas którego lekarz wprowadza przez jamę ustną do żołądka pacjenta instrument przypominający gumowy wężyk. Urządzenie wyposażone jest w układ optyczny z kamerą, dzięki któremu możliwe jest dokładne obejrzenie wnętrza żołądka na monitorze.

Gastroskopia umożliwia również pobranie niewielkich wycinków błony śluzowej żołądka, które następnie zostaną zbadane pod mikroskopem przez histopatologa. Dopiero po takim badaniu można jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć obecność raka.

Pobranie wycinków w diagnostyce raka żołądka

Badanie wycinków śluzówki żołądka i badanie histopatologiczne nie tylko pozwalają postawić ostateczną diagnozę, lecz umożliwiają też dokładne określenie jego typu oraz typu komórek, z jakich jest zbudowany guz. Pobrane wycinki poddawane są również testom na obecność zakażenia H. pylori. Gastroskopia nie jest badaniem przyjemnym dla pacjenta, ale niezastąpionym, jeśli chce się mieć pewność co do obecności raka.

Badanie endosonograficzne w diagnostyce raka żołądka

Po stwierdzeniu w gastroskopii ogniska chorobowego może zostać wykonane badanie endosonograficzne. Jest to mniej więcej połączenie gastroskopii i USG – głowicę ultrasonograficzną wprowadza się do żołądka, co umożliwia ocenę naciekania nowotworu w głąb ściany żołądka a w konsekwencji pozwala na ustalenie zakresu operacji.

Rak żołądka ma dobre rokowania, gdy jest wcześnie wykryty. Niestety rzadko do tego dochodzi. Większość chorych rozpoczyna leczenie, gdy nowotwór jest już zaawansowany. Wówczas okres 5 lat przeżywa jedynie 10-30% pacjentów. Czynnikami pogarszającymi rokowanie są przerzuty, szczególnie odległe.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.07.2010.

