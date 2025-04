Kolonoskopia – badanie przesiewowe w raku jelita grubego

Badania przesiewowe mają na celu wykrycie nowotworu na wczesnym etapie rozwoju albo zidentyfikowanie stanu przedrakowego. Kolonoskopia jest uważana za podstawowe badanie screeningowe w raku jelita grubego. Jest zalecana, co 10 lat u osób po 50 roku życia z przeciętnym ryzykiem zachorowania a u osób ze zwiększonym ryzykiem zachorowania od 40 roku życia.

Na czym polega kolonoskopia?

Kolonoskopia należy do badań endoskopowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Polega na wprowadzeniu specjalnego aparatu przez odbyt i uwidocznieniu całego jelita grubego. W aparat wmontowana jest kamera, dzięki której ogląda się obraz na monitorze telewizora. Aparat jest giętki, dzięki czemu można nim manewrować tak, aby wprowadzić aparat jak najdalej w głąb jelita, sprawiając pacjentowi jak najmniejszy dyskomfort.

Do badania należy się odpowiednio przygotować. Pacjent może to zrobić sam w domu i zgłosić się tylko na badanie bez konieczności hospitalizacji. Dzień przed badaniem można zjeść lekki obiad, a od popołudnia wypić doustne leki przeczyszczające. Na rynku dostępne są dwa preparaty: Fortrans i X-prep. Oba rozpuszcza się w wodzie i wypija w ilości 3 – 4 litrów w okresie 3 – 4 godzin po południu w dniu poprzedzającym badanie. Rano należy się zgłosić na badanie na czczo, najlepiej z osobą towarzyszącą. Czasami badanie przeprowadza się w krótkim znieczuleniu ogólnym lub w głębszej sedacji z lekiem przeciwbólowym. Do badania pacjent kładzie się na stole na lewym boku z podkurczonym nogami. W zależności od przygotowania jelita do badania oraz tego jak pacjent znosi badanie, może ono trwać różnie długo. Zwykle jednak jest to około 20 – 30 minut.

Powikłania kolonoskopii zdarzają się bardzo rzadko. Może to być przedziurawienie jelita, krwawienie, zawał serca.

Kolonoskopia leczy

Kolonoskopia oprócz tego, że jest badaniem diagnostycznym może mieć także lecznicze zastosowanie. W przypadku raka jelita grubego lecznicze działanie polega na usuwaniu polipów, które często są punktem wyjścia nowotworu. U chorych, u których wykryto jeden lub 2 małe polipy gruczolakowate badanie należy powtarzać co 5 lat. Wykrycie 3 lub 4 małych gruczolaków lub przynajmniej jednego o średnicy powyżej 1cm decyduje o tym, że badania kontrolne należy wykonywać co 3 latam dopóki 2 kolejne badania nie wykażą zmian patologicznych. Przy każdej większej ilości należy powtórzyć badanie po 12 miesiącach a kolejne co 3 lata. Kolonoskopia służyć również może do tamowania krwawień z owrzodzeń i guzów umiejscowionych w jelicie grubym. Przy jej pomocy można również poszerzać zwężone przez nowotwór światło jelita, jako zabieg paliatywny umożliwiający utrzymanie drożności przewodu pokarmowego.

Kolonoskopia jest uważana za najlepsze badanie do wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Jest to badanie bardziej dokładne i bardziej czułe niż test na krew utajona w kale czy badanie per rectum.

