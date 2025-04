Metaplazja

Metaplazja - przetwarzanie jest to termin ten odnosi się do zmian w tkance łącznej lub nabłonkowej. Określa pojawienie się komórek zmienionych czynnościowo i morfologicznie od swojej macierzy. Komórki zmieniły swój pierwotny, dojrzały typ zróżnicowania w inny typ zróżnicowanych komórek, również dojrzałych, w odpowiedzi adaptacyjnej na ekspozycję na stałe podrażnienie, patogen lub karcynogen. Różnica między metaplazją a dysplazją wynika z tego, że komórki dysplastyczne mają zmiany zakodowane w genomie i przekazują je komórkom potomnym.

Dysplazja

Dysplazje są to nieprawidłowości w wyglądzie, funkcji i budowie komórek oraz zaburzenia w architekturze nabłonka wskazujące na możliwość transformacji nowotworowej. Zjawisko to polega na stopniowej przebudowie zdrowego dotychczas narządu.

Jest to związane z rozwojem zmiany przednowotworowej i ogranicza się do warstwy nabłonkowej, nie przekracza swym zasięgiem błony podstawnej. Dysplazja wg. piśmiennictwa w ok. 1,5-40% staje się podłożem rozwoju raka inwazyjnego.

Jakie zmiany można zaobserwować w dysplazji?

- anizocytoza - komórki tej samej tkanki mają różne rozmiary;

- poikilocytoza - komórki o nietypowych kształtach;

- hyperchromatoza - zwiększenie ilości DNA w komórkach;

- macronucleosis - powiększenie jądra komórkowego;

- polynucleosis - obecność wielu jąder komórkowych w komórce;

- makrocystoza - zwiększenie rozmiarów komórki;

- wakuolizacja - zwiększona liczba wakuoli w komórce;

- obecność wielu figur podziałów mitotycznych - nietypowa ilość komórek dzielących się w danej chwili.

Stopnie zaawansowania dysplazji

Ocena stopnia zaawansowania dysplazji pozwala nam ocenić ryzyko rozwoju nowotworu. Im wyższy będzie stopień dysplazji, tym większe będzie prawdopodobieństwo przejścia w raka.

1stopień - dyspalzja małego stopnia - komórki dysplastyczne zlokalizowane w 1/3 dolnej nabłonka;

2 stopień - dysplazja średniego stopnia – komórki dysplastyczne zlokalizowane w 2/3 dolnych nabłonka;

3 stopień - dysplazja dużego stopnia – komórki dysplastyczne zlokalizowane ponadto w 1/3 górnej nabłonka, a ich wygląd jest praktycznie taki sam jak komórek nowotworowych.

Autor: Witt Kołodziej

