O czym świadczą powiększone węzły chłonne?

Powiększone węzły chłonne to objaw bardzo dużej ilości schorzeń. Poczynając od zwykłych infekcji na nowotworach kończąc. Część ludzi z ich powodu biegnie od razu do lekarza, czasem niepotrzebnie, druga grupa – raczej większa – bagatelizuje to zjawisko i czasem naraża się na rozwój śmiertelnej choroby. Parę słów o sposobie działania węzłów chłonnych powinno wyjaśnić, kiedy powinniśmy się martwić o nasze zdrowie.