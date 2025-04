Bezobjawowy szpiczak mnogi

Postępuje zazwyczaj wolno. Charakteryzuje się niektórymi symptomami szpiczaka mnogiego, np.:

niewielką anemią;

skłonnościami do infekcji;

uszkodzeniami kości.

Jak się go leczy? Należy zastosować terapię wspomagającą (np. bisfosfoniany przy uszkodzeniu kości) i monitorować chorobę. Oprócz tego trzeba też leczyć samą anemię. Nie zaleca się chemioterapii.

Objawowy (aktywny) szpiczak mnogi

Ma typowe cechy szpiczaka mnogiego. Leczenie jest poprzez podawanie chemioterapii oraz leczenia wspomagającego.

Szpiczak mnogi umiejscowiony – plasmocytoma

Komórki szpiczakowe w tym przypadku rosną w formie guza często w pojedynczym miejscu kośćca lub tkanek miękkich – może to powodować powstanie guza także w innych miejscach.

W leczeniu stosuje się zazwyczaj radioterapię. Ten rodzaj szpiczaka rzadko wymaga chirurgicznego usunięcia guza. Jeśli jednak do niego dojdzie, może wymagać chirurgicznej rekonstrukcji w miejscach uszkodzeń.

Gammapatia monoklonalna o nieznanym znaczeniu (MGUS)

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że nie jest to szpiczak mnogi. Ta odmiana schorzenia nie daje żadnych objawów. Przypuszcza się, że w ciągu roku 1% osób chorych na MGUS zachoruje na objawowego szpiczaka mnogiego lub inną chorobę wymagającą terapii.

MGUS zwykle nie wymaga leczenia – ściśle monitoruje się jedynie jego przebieg.

