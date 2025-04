Łącznie zachorowalność na raka skóry w Polsce wynosiła w roku 2005 ponad 4300 nowych przypadków u kobiet i prawie 4000 u mężczyzn. Plasowało to raka skóry – pod względem częstości zachorowania na nowotwory złośliwe – odpowiednio na 3. i 5. miejscu.

Rak podstawnokomórkowy skóry



Rak podstawnokomórkowy skóry (carcinoma basocellulare) występuje około 5 razy częściej niż inne postacie raka skóry.

Ze względu na miejscową złośliwość raka podstawno komórkowego, często jest on określany nie jako carcinoma basocellulare, ale jako nabłoniak podstawnokomórkowy (epithelioma basocellulare) lub basalioma. Z tego powodu istnieje niedorejestrowanie wszystkich zachorowań na ten nowotwór, który występuje częściej, niż wynika to z liczby zarejestrowanych przypadków.

Jak go rozpoznać?



W obrazie klinicznym może manifestować się jako twardy, przezroczysty, białawy lub częściowo upigmentowany (morphea-like epithelioma) guzek. Owrzodzenie centralne o perełkowatych krawędziach pojawia się w przypadkach bardziej zaawansowanych. W przypadkach zaniedbanych może dochodzić do miejscowego naciekania na głębiej położone struktury (np. kości). Guzek pojawia się najczęściej na skórze twarzy, szyi i grzbiecie dłoni.

Rak podstawnokomórkowy może występować w jednej z pięciu postaci:

guzkowo-wrzodziejącej;

barwnikowej (różnicowanie z czerniakiem skóry);

twardzinopodobnej (sclerosis);

powierzchniowej;

włóknisto-nabłonkowej.

Podczas gdy dwie ostatnie postacie rosną wolno, postać twardzinopodobna jest najbardziej agresywna i rośnie naciekająco zarówno w płaszczyźnie pionowej (naciekanie na głębsze warstwy), jak i poziomej (naciekanie rozległe). Na szczęście, rak podstawnokomórkowy nie daje odległych przerzutów, a radykalne wycięcie gwarantuje całkowite uleczenie.

Czym jest rak kolczystokomórkowy?



Rak kolczystokomórkowy (carcinoma spinocellulare) to drugi co do częstości występowania rak skóry. Pojawia się zazwyczaj w obrębie głowy, szyi, tułowia, kończyn oraz w obrębie narządów płciowych. Jest najczęstszym nowotworem umiejscawiającym się na pograniczu błon śluzowych i skóry.

Czym się charakteryzuje rak kolczystokomórkowy?



Obraz kliniczny jest zróżnicowany i zależny od umiejscowienia. Rak ten występuje najczęściej w postaci rogowaciejącej, łuszczącej zmiany o charakterze brodawkowatym, wrzodziejącym, często pokrytej strupem. Ból, świąd i krwawienie są objawami późnymi.

Kto choruje na raka kolczystokomórkowego?



Ryzyko wystąpienia raka kolczystokomórkowego występuje u osób starszych, narażonych na działanie promieniowania UV. Zwiększa się także w przypadku osób poddanych immunosupresji związanej z chemioterapią lub przeszczepieniem narządów.

Czy rak kolczystokomórkowy może dawać przerzuty?



Rak kolczystokomórkowy może dawać przerzuty do węzłów chłonnych oraz przerzuty drogą krwi. Jest to tym częstsze, im większy jest guz i głębiej nacieka tkanki (tkanka podskórna, tkanka tłuszczowa) i dotyczy od 2 do 20% przypadków. Najczęstszym miejscem przerzutów raka kolczystokomórkowego skóry są płuca.

Źródło: materiały prasowe Apella/kb

