Siostra zmarłej aktorki uchyliła rąbka tajemnicy z prywatnego życia rodziny w wywiadzie dla „Urody Życia”. Agnieszka Kubera opowiedziała głównie o chorobie swojej siostry, o tym, jak radziła sobie (a raczej radzili) po jej stracie. Są też rzeczy, których żałuje: niewypowiedzianych słów, inaczej przeprowadziłaby rozmowy, a także wysłałaby ją do Chin na leczenie. Jest za późno, ale wiele chorych może czekać na takie właśnie słowa: próbuj, do ostatku sił.

Agnieszka Kubera: „Na początku wszystko było pod Jarka”

Nowotwór trzustki jest uznawany za jedne z najtrudniejszych w leczeniu. Późno wykrywalny, daje niejasne objawy. Ma ponad 90-procentową śmiertelność, a zaledwie 5% pacjentów jest w stanie przeżyć w stanie choroby 5 lat. Często jest za późno na leczenie czy operację.

Anna Przybylska o chorobie dowiedziała się na 18 miesięcy przed śmiercią. Żyła z wyrokiem, ale nie oznacza to, że ona i bliscy nie próbowali walczyć z chorobą. Agnieszka Kubera żałuje, że nie wykorzystano wszystkich możliwości, by ratować Annę Przybylską. Czasu jednak się nie cofnie...