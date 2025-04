Jaką chorobą jest szpiczak mnogi?

Pomimo tego, że szpiczak mnogi stanowi jedynie 1% wszystkich nowotworów, warto wiedzieć, czym charakteryzuje się ten nowotwór. Więcej na ten temat w artykule:

Co to jest szpiczak mnogi?

Stadium zaawansowania nowotworu

Jak we wszystkich nowotworach, tak i w szpiczaku mnogim od jego stopnia zaawansowania zależne jest leczenie czy rokowanie. Aby dowiedzieć się więcej na temat klasyfikacji stopnia zróżnicowania tego nowotworu przeczytaj artykuł:

Stopnie zaawansowania szpiczaka mnogiego

Kiedy podejrzewać szpiczaka mnogiego?

Przez to, że szpiczak mnogi jest groźnym nowotworem, to powoduje też dość poważne objawy jak np. odwodnienie, anemię czy zaburzenia rytmu serca. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat to zajrzyj do artykułu:

Jakie są przyczyny i objawy szpiczaka mnogiego?

Jakie badania w szpiczaku mnogim?

Szpiczak mnogi jest drugi na liście najczęstszych nowotworów krwi (po chłoniakach). Dlatego warto zdawać sobie sprawę jakie pacjent powinien zrobić badania, które pozwolą na określenie np. stopnia zaawansowania choroby.

Więcej w artykule: Podstawowe badania w szpiczaku mnogim

Jak wygląda leczenie?

Czy zdajesz sobie sprawę, że istnieją cztery metody leczenia szpiczaka mnogiego? Jeśli jeszcze nie, to przeczytaj:

Jak leczyć szpiczaka mnogiego?

Najtrudniejszy jest zawsze początkowy etap leczenia

„Nigdy się nie poddawać” – ta zasada ma szczególne znaczenie w walce ze szpiczakiem mnogim. Czasami długo trzeba czekać by w końcu pokonać ten nowotwór, a to dlatego, że każdy pacjent inaczej reaguje na dane leczenie.

Leczenie uzupełniające

Szpiczak mnogi powoduje różne bóle, których odczuwanie bardzo męczy pacjenta. Dlatego tak ważne jest by nie tylko próbować pozbyć się samego nowotworu, ale także by chorowanie stało się mniej uciążliwe, co zaoszczędzi siły pacjenta na walkę z nowotworem. Jeśli interesuje Cię ten temat to przeczytaj artykuł:

Leczenie wspomagające w szpiczaku mnogim

Agnieszka Gonciarska