Kontakty seksualne jako czynnik ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy

Pewne aspekty życia płciowego powodują, że niektóre kobiety mają większe ryzyko zarażenia się wirusem HPV, a co za tym idzie większe ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy. Zalicza się do nich: wczesne rozpoczęcie życia płciowego, częstą zmianę partnerów seksualnych, liczne ciąże i porody (zwłaszcza w młodym wieku) oraz stosowanie doustnych hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych. Pośrednio związane jest to z niskim statusem socjoekonomicznym. Nie można zapominać, że wirus HPV zaraża zarówno kobiety, jak i mężczyzn. U mężczyzn zakażenie przebiega najczęściej bezobjawowo lub powoduje zmiany o charakterze kłykcin kończystych. Dlatego kobieta może nie utożsamiać choroby partnera ze swoim możliwym ryzykiem zachorowaniem na nowotwór.

W ostatnich latach zauważa się obniżenie wieku inicjacji seksualnej wśród chłopców i dziewczynek. Dodatkowo stwierdzany jest niski poziom wiedzy na temat współżycia i niebezpieczeństw z nim związanych. Wszystkie te czynniki powodują znaczny wzrost ryzyka zachorowalności na raka szyjki macicy w przyszłości. Wielka nadzieja pojawiła się z odkryciem szczepionki przeciwko wirusowi HPV.

Jakie objawy związane ze współżyciem zwiastują raka szyjki macicy?

Przeważnie rak szyjki macicy oraz stany go poprzedzające nie dają wczesnych objawów. Zdarza się jednak, że pojawiają się objawy związane ze współżyciem, zwiastujące chorobę. Należą do nich tzw. krwawienia kontaktowe (związane czasowo bezpośrednio ze stosunkiem płciowym), uczucie dyskomfortu podczas stosunku oraz nawracające zakażenia i upławy. Dolegliwości te powinny skłonić kobiety do zgłoszenia się do ginekologa. Mogą być one najwcześniejszymi objawami raka szyjki macicy.

Celibat

Za jedyny sposób zapobiegania wystąpieniu raka szyjki macicy (w praktyce zmniejszający ryzyko zachorowania o blisko 95%) o udowodnionej skuteczności uznaje się całkowity brak kontaktów seksualnych. Należy jednak pamiętać, że celibat zwiększa znacznie ryzyko zachorowania na inne nowotwory narządu rodnego, takie jak rak endometrium i rak jajnika. W związku z pojawieniem się szczepionki przeciwko HPV rola braku kontaktów seksualnych, jako czynnika zmniejszającego ryzyko rozwoju raka szyjki znacznie spadła. Czy oby na pewno? O tym przekonamy się za wiele lat, gdy będą dostępne dane z długoterminowych obserwacji klinicznych dotyczących skuteczności szczepionki przeciwko HPV.

