11-latka założyła kolorowe soczewki do swojego przebrania na Halloween. W stroju demona zbierała cukierki i słodycze. Następnego dnia straciła wzrok. Trafiła do szpitala, gdzie lekarze uznali, że do uszkodzenia oczu doszło przez te szkła kontaktowe.

Reklama

Objawy tej choroby oczu są długo tak słabe, że bywają niezauważone. Z czasem powoduje ona utratę wzroku

Julie Turcotte z Kanady ostrzega innych rodziców przed niebezpieczeństwem, jakie niesie za sobą używanie kolorowych soczewek kontaktowych przez dzieci. Jej córka Emilie w ramach przygotowań do halloweenowej zabawy, założyła kolorowe soczewki. Chociaż miała je na oczach zaledwie kilka godzin, efekty były dramatyczne.

„Następnego dnia córka płakała - bardzo skarżyła się na potworny, piekący ból oczu” – mówiła Julie. Gdy uniosła palcami jej powieki, zobaczyła bardzo przekrwione oczy córki. Mało tego – nastolatka miała problemy z widzeniem.

Byliśmy przerażeni, Emilie przez cztery dni nic nie widziała. Wszystko przez soczewki kontaktowe na Halloween – wyznała matka nastolatki.

Lekarze w szpitalu stwierdzili, że podczas ściągania soczewek, które przykleiły się mocno do oka, doszło do uszkodzenia rogówki.

Jak podaje gazeta „The Sun” dziewczynka stopniowo zaczęła odzyskiwać wzrok, musiała nosić okulary przeciwsłoneczne przez miesiąc, żeby nie doszło do dalszych uszkodzeń rogówki.

„Soczewki kontaktowe są dobrym przebraniem, ale nie za taką cenę” – podsumowuje mama 11-latki.

Kanadyjscy eksperci ostrzegają, że kolorowe soczewki są wyrobem medycznym i powinny być tak traktowane. Tymczasem są sprzedawane wszędzie, a tak nie powinno być – czytamy na łamach „The Sun”.

Tym bardziej, że rogówka oka jest na tyle delikatna, że łatwo ją uszkodzić, jeśli nie ma się doświadczenia i wprawy w używaniu soczewek.

Reklama

Czytaj też:Zaczęło się! Smog powrócił – w wielu miastach normy są przekroczone o 500%! Gdzie jest najgorzej?In vitro będzie dostępne tylko dla par, które są małżeństwem? Nowy wniosek wpłynął do Sejmu