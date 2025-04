Dlaczego chronimy oczy w zimie?

Sezon narciarski w pełni. Coraz więcej osób dba o bezpieczeństwo na stoku np. poprzez używanie kasku. Niestety często pomijamy rzecz tak podstawową jak zabezpieczenie oczu.

Warto pamiętać o zabezpieczeniu na stoku swojego wzroku przed szkodliwym promieniowaniem UV, dzięki czemu w pełni będziemy mogli cieszyć się białym szaleństwem i nie narazimy się na przykre konsekwencje.

– W górach okulary ochronne powinny być stosowane przez cały czas, gdy wystawiamy nasze oczy na działanie promieniowania słonecznego, także odbitego od śniegu – tłumaczy dr Iwona Filipecka z Kliniki Okulus w Bielsku-Białej, członek Amerykańskiej Akademii Okulistyki – Wystawienie niechronionych oczu na silne promieniowanie UVB może prowadzić do oparzenia rogówki i spojówki, które mogą pojawić się już kilka chwil po ekspozycji – podkreśla dr Filipecka.

Najczęstsze objawy oparzeń to:ból, łzawienie, światłowstręt, nieostre widzenie. Mało kto zdaje sobie sprawę, że niebezpieczna jest także długotrwała i wieloletnia ekspozycja delikatnej skóry powiek na promieniowanie UV, która może być przyczyną wystąpienia nowotworów skóry. Zmiany dotyczą również tylnej części oka – oparzenia siatkówki w okolicach plamki lub w przyszłości AMD – ostrzega bielska okulistka.

Reklama

Czym jest ślepota śnieżna?

Nadmierne działanie promieni słonecznych na wzrok może wywołać tzw. ślepotę śnieżną.

Większość światła słonecznego wpadającego do oka to nie promienie bezpośrednie, ale światło odbite – aż ponad 85% promieni ultrafioletowych. Odbicie promieni słonecznych od śniegu może być 100 krotnie intensywniejsze niż latem od ziemi lub trawy.

– Objawy ślepoty śnieżnej mogą wystąpić już po 3-4 godzinach przebywania na śniegu bez właściwego zabezpieczenia – podkreśla dr Filipecka – Objawy dolegliwości to silny ból oczu, pieczenie, swędzenie, łzawienie, mrużenie połączone ze światłowstrętem i bólem głowy, które są wywołane przez obrzęk rogówki.

Oczywiście prawdopodobieństwo wystąpienia ślepoty śnieżnej w polskich górach jest niewielkie, ale już na lodowcach zdecydowanie wzrasta.

Intensywność szkodliwego promieniowania dla oczu uzależniona jest zarówno od szerokości geograficznej, jak i od wysokości n.p.m. Oczywiście im wyżej, tym większe promieniowanie, które wzrasta o ok. 7% na każde 1000 m.

Zobacz też: Zapalenie spojówek

Okulary zawsze na oczach!



– W górach okulary ochronne powinny być stosowane przez cały czas, gdy nasze oczy są narażone na promieniowanie słoneczne. Zarówno bezpośrednie, jak i odbite – uświadamia dr Iwona Filipecka. – Bez względu na to, czy się wspinamy, zjeżdżamy lub odpoczywamy na świeżym powietrzu, trzeba pamiętać o okularach. Ważne jest także to, że niektóre promienie słoneczne szkodliwe dla oczu nie są zatrzymywane przez chmury, dlatego nawet w dzień pochmurny okulary z filtrem UV powinny stanowić podstawowy element naszego wyposażenia.

Skuteczną ochronę zapewniają oczom tylko okulary bardzo zabudowane, które osłaniają także boki oczu. Soczewki okularowe powinny maksymalnie chronić oczy przed szkodliwym działaniem promieniowania UV i rażącym światłem słonecznym, dlatego najlepiej sięgnąć po okulary z kategorią filtra 3 lub 4, które absorbują nawet 90% szkodliwego promieniowania.

– Okulary powinny oczywiście posiadać filtry zabezpieczające przed promieniowaniem UVA i UVB. W wysokich górach zimą proponuję kat. 4 ze względu na intensywne przyciemnienie – doradza optyk Grzegorz Mazurek. – W warunkach zimowych dobrze sprawdzą się okulary z dodatkowym filtrem polaryzacyjnym. Filtr ten przepuszcza światło wybiórczo, co likwiduje powstawanie refleksów i odblasków, które występują przy świetle słonecznym odbitym od śniegu.

Reklama

Soczewki sprawdzą się na stoku



Obecnie osoba z wadą wzroku nie jest już zmuszona wybierać pomiędzy dobrym widzeniem a odpowiednim zabezpieczeniem oczu.

– Soczewki kontaktowe z filtrem UV to doskonałe rozwiązanie dla osób z wadą wzroku – mówi dr Filipecka. – Najnowszej generacji soczewki są dobrze tolerowane zarówno w niskiej temperaturze, jak i na dużych wysokościach n.p.m. Nie powinny być jednak stosowane bez zabezpieczenia w postaci okularów lub gogli. Spojówki, powieki i delikatna skóra wokół oczu są w dalszym ciągu narażone na bardzo intensywne światło słoneczne. Poza tym w warunkach wietrznych lub podczas zjazdu soczewka kontaktowa może powodować szybsze wysychanie łez i wystąpienia objawów suchego oka – informuje okulistka.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele produktów, dzięki którym możemy zapewnić sobie dobre widzenie i bezpieczeństwo, jednocześnie nie rezygnując z komfortu. Możemy wybrać ochronne okulary sportowe z korekcją stałą, z wymiennymi soczewkami lub indywidualnie dopasowane gogle do naszych okularów korekcyjnych. Dostępne są także gogle z soczewkami o różnym stopniu zabarwienia oraz indywidualnie dobranym kolorze do potrzeb i rodzaju uprawianego sportu zimowego.

Źródło: materiały prasowe Kobold PR/jg

Zobacz też: Okulary sportowe – kolorowe szkła