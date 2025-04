Spis treści:

Leczenie jaskry jest niezbędne. Jeśli diagnoza jest pewna, nie należy zwlekać i odkładać terapii na później. Podstawowym celem leczenia jaskry jest obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego do takiego poziomu, żeby możliwe było zahamowanie postępu choroby.

Jaskry nie da się wyleczyć, ponieważ choroba ma charakter postępujący. Terapia polega zatem na hamowaniu postępu schorzenia. Dlatego bardzo ważne jest nie tylko skuteczne zdiagnozowanie, ale również rozpoznanie problemu na jak najwcześniejszym etapie.

Niestety nie można odtworzyć raz zniszczonych włókien nerwowych (neuropatia). Ale proces ten można zatrzymać i uchronić się przed nieodwracalną ślepotą. Jeżeli do rozpoznania jaskry dojdzie za późno, a zmiany stały się zaawansowane, nie jest możliwe ich cofnięcie.

O wyborze terapii jaskry decyduje lekarz specjalista po serii badań diagnostycznych. Na dobór metody leczenia od najmniej inwazyjnego przyjmowania leków przez różne rodzaje zabiegów laserowych do najbardziej inwazyjnych zabiegów operacyjnych najważniejszy wpływ mają:

Jaskra może mieć dwie postaci:

Wszystkie metody w lepszym lub mniejszym stopniu hamują rozwój neuropatii, czyli uszkodzenia nerwu wzrokowego.

Leczenie farmakologiczne jaskry jest szeroko dostępne i refundowane. Jest to najczęściej terapia pierwszego wyboru. Leki przyjmuje się wiele lat, a nawet do końca życia, ponieważ jaskra jest chorobą przewlekłą.

Chory z czasem często musi otrzymywać coraz więcej leków, co staje się dużym obciążeniem (w takich przypadkach rozważane są inwazyjne metody leczenia, ale mogą być one zastosowane też na wczesnym etapie choroby).

Podstawowym środkiem farmakologicznym w leczeniu jaskry są krople, które obniżają ciśnienie w oku. Mogą one działać poprzez różne mechanizmy.

Popularne beta-blokery przede wszystkim zmniejszają produkcję cieczy wodnistej, ale też zwiększają jej odpływ. Leki te obniżają ciśnienie wewnątrzgałkowe nawet o 25%. Inne leki przeciwjaskrowe to alfa-2 sympatykomimetyki, inhibitory anhydrazy węglanowej czy analogi prostaglandyn.

Popularną metodą leczenia jaskry jest laseroterapia. Dzięki niej można osiągnąć kilkuletnie zatrzymanie postępu choroby. Jest to zabieg małoinwazyjny. Może być wykonany z naruszeniem tkanek oka lub bez. Barierą w zastosowaniu lasera jest fakt, że nie wszyscy pacjenci mogą być poddani takiemu leczeniu.

W przypadku jaskry otwartego kąta zazwyczaj stosuje się selektywną trabekuloplastykę laserową (SLT) - bezpieczną, nieinwazyjną metodę, którą można wielokrotnie powtarzać. Zabieg jest krótkotrwały i precyzyjny.

W przypadku leczenia jaskry zamkniętego kąta stosuje się zabiegi laserowego wykonania otworu w obwodowej części tęczówki i modelowanie tęczówki, jak:

Wczesne wykonanie irydotomii laserowej zapobiega powstaniu zrostów (częstych w jaskrze zamkniętego kąta). Wczesny, dobrze wykonany zabieg, gdy nie doszło jeszcze do zrostów, pozwala odstawić leczenie farmakologiczne. Pacjent musi jedynie zgłaszać się na kontrolę.

U wielu pacjentów zalecane jest leczenie chirurgiczne, które cechuje się wyższą skutecznością niż leczenie farmakologiczne. Dostępne są różne metody operacyjnego leczenia jaskry, m.in.:

Ostatnie lata przyniosły rozwój nowoczesnych, małoinwazyjnych technik leczenia jaskry. Dzięki ich lepszemu profilowi bezpieczeństwa w porównaniu do klasycznych operacji, mogą być z powodzeniem stosowane na wczesnych etapach choroby.

Profilaktyka jaskry polega przede wszystkim na poddawaniu się badaniom podczas regularnych wizyt u okulisty. Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry są przeznaczone dla osób już od 35 roku życia.

Ważna jest również dieta – powinna być bogata w owoce, warzywa, ryby o tłuszcze roślinne, które dostarczają organizmowi potrzebnych witamin, kwasów omega-3 i omega-6.

Farmakologiczne leczenie jaskry często wiąże się z brakiem systematyczności w przyjmowaniu preparatów przepisanych przez lekarza. To bardzo ważne, aby przestrzegać zaleceń. Nie należy stosować kropli do oczu więcej niż raz albo dwa razy dziennie, niezgodnie z rekomendacją lekarza, ponieważ preparaty te mają długotrwałe działanie.

Dieta odgrywa znaczącą rolę w leczeniu jaskry. Dobrze skomponowana nie tylko zminimalizuje powstanie jaskry, jej objawy, lecz także opóźni rozwój choroby.

Warto ograniczyć:

Warto zwiększyć w diecie ilość:

Jeśli masz jaskrę, unikaj: