Spis treści:

Reklama

W dużym skrócie, operacja zaćmy polega na zastąpieniu naturalnej zmętniałej soczewki sztuczną przezroczystą soczewką. Celem operacji jest poprawa jakości widzenia, które uległo pogorszeniu w przebiegu degeneracyjnej postępującej choroby oczu.

Operacja zaćmy zwykle polega na wykonaniu małego nacięcia rogówki, usunięciu zmętniałej soczewki metodą fakoemulsyfikacji (jest ona rozbijana i wysysana), następnie wprowadzeniu do oka zwiniętej sztucznej soczewki, która rozwija się i dopasowuje do przestrzeni, zastępując usuniętą soczewkę.

Operacja zaćmy jest zabiegiem powszechnie wykonywanym i wysoce skutecznym. Zazwyczaj jest przeprowadzana podczas jednodniowej wizyty, a odczucia pacjenta ograniczają się do niewielkiego dyskomfortu w oku. Operacja jest bezbolesna, dzięki lekom podawanym przed zabiegiem i w jego trakcie.

Należy dodać, że na zaćmę choruje ok. 20 mln ludzi w różnym wieku (chociaż częściej w wieku podeszłym) na całym świecie. Jest to najczęstsza przyczyna utraty wzroku. Leczenie operacyjne jest jak dotychczas jedyną metodą terapii tego schorzenia.

Czytaj też: Objawy zaćmy

Po operacji zaćmy można dość szybko wrócić do codziennych obowiązków. Można iść na spacer, wykonywać lekkie proste czynności. Nie wszystko jest dozwolone. Szczególnie trzeba uważać na dostanie do oka zanieczyszczeń czy bakterii oraz czynniki powodujące wzrost ciśnienia w gałce ocznej.

Po operacji zaćmy przez pewien czas należy unikać:

pocierania oka,

uciskania oka,

moczenia oka, kontaktu z mydłem, szamponem,

sauny, basenu, wanny z hydromasażem, jacuzzi,

farbowania włosów i trwałej ondulacji,

makijażu oczu,

pochylania się,

gwałtownych skłonów,

odkurzania,

dźwigania,

forsownych czynności, w tym prac w ogrodzie,

intensywnych aktywności fizycznych (biegania, jazdy na rowerze i innych ćwiczeń aerobowych),

współżycia seksualnego,

wystawiania oczu na promieniowanie słoneczne,

przebywania w miejscach zapylonych, zadymionych, zakurzonych,

picia alkoholu i napojów z kofeiną.

Wskazania mogą mieć różne zalecenia czasowe, dlatego najlepiej skonsultować się z lekarzem, aby dopytać o konkretne rzeczy w indywidualnym przypadku. Aby rekonwalescencja przebiegała prawidłowo, trzeba pamiętać o odpoczynku i ochronie oczu. Poniżej znajdziesz garść ważnych porad.

Mycie głowy po operacji zaćmy

Kontakt z wodą po operacji zaćmy jest niewskazany, jednak mycie głowy jest dozwolone zazwyczaj nie wcześniej niż 24 godziny od zabiegu. Do oka nie może się dostać woda ani szampon. Nie wolno też oka pocierać. Powinno ono być przez pierwszych kilka tygodni zaklejone szczelnym opatrunkiem, szczególnie podczas takich czynności jak mycie twarzy czy włosów. W wodzie mogą znajdować się bakterie groźne dla rany pooperacyjnej i nawet czysta woda może podrażnić oko, wywołując jego swędzenie lub szczypanie. Dostanie się wody do oka może też wydłużyć proces gojenia.

Maść antybiotykowa

Maść z antybiotykiem, którą lekarz przepisuje po operacji zaćmy, stosowana jest jako profilaktyka zakażeń, do których może dojść w przypadku niepowołanych intruzów w pobliżu wrażliwych błon oka. Mogą nimi być bakterie, które poprzez chirurgiczną ingerencję w oko mają ułatwiony do niego dostęp. Antybiotyk w tym przypadku nie ma za zadanie leczyć, a jedynie zapobiegać zakażeniom. Pamiętaj, aby aplikować maść zawsze czystymi rękami (umytymi letnią wodą z mydłem i osuszonymi czystym ręcznikiem – najlepiej jednorazowym), gdyż to właśnie na rękach często przenosimy bakterie.

Krople zmniejszające ciśnienie

W wyniku operacji została zaburzona naturalna równowaga panująca wewnątrz oka. Odnosi się to także do ciśnienia wewnątrzgałkowego, którego zadaniem jest utrzymanie odpowiedniego kształtu gałki ocznej i rozmieszczenia jego wszystkich struktur. Krople, które zmniejszają ciśnienie, potrzebne są oku do zachowania prawidłowego funkcjonowania i „przyzwyczajenia” go do nowych warunków po operacji. Przeciwdziałają także ewentualnym skokom ciśnienia, które mogłyby uszkodzić ranę pooperacyjną lub spowodować przesunięcie nowo wszczepionej soczewki.

Okulary przeciwsłoneczne

Okulary przeciwsłoneczne należy nosić w słoneczne dni co najmniej przez rok od operacji zaćmy. Promieniowanie słoneczne UVA i UVB może dodatkowo podrażnić oko, które po operacji potrzebuje czasu na rekonwalescencję. Najlepsze są okulary kupione w salonach optycznych. Ważne są filtry dobrej jakości, które blokują napływ szkodliwego promieniowania. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, których oczy są wrażliwe na światło słoneczne.

Aktywność fizyczna po operacji zaćmy

Przez pierwszych kilka tygodni od operacji zaćmy należy unikać aktywności fizycznej: biegania, dźwigania ciężarów i innych sportów. Nie należy schylać się i podnosić ciężkich przedmiotów. Ruch wymagający drobnego wysiłku po operacji zaćmy jest jak najbardziej wskazany – na przykład w postaci spacerów lub lekkich ćwiczeń gimnastycznych. Jednak zalecane jest odczekanie co najmniej tygodnia od zabiegu. Jeśli mamy wątpliwości, skonsultujmy się z lekarzem.

Picie kawy po operacji zaćmy

Picie kawy nie jest przeciwwskazane po operacji zaćmy. Można jednak powstrzymać się od wypijania bardzo mocnej kawy przez kilka dni, aby uniknąć skoków ciśnienia - te mogą być niebezpieczne dla oczu po zabiegu usunięcia zaćmy.

Alkohol po operacji zaćmy

Alkoholu nie należy pić przez 24 godziny przed operacją zaćmy, jest także niewskazany po zabiegu. Picie alkoholu może przyczyniać się do odwodnienia i skoków ciśnienia, a te zwiększają ryzyko powikłań po operacji zaćmy.

Widzenie po operacji zaćmy jest przez jakiś czas pogorszone. Pacjent widzi świat jak przez mgłę lub przybrudzoną szybę, przedmioty mogą wydawać się zamazane. Większość ludzi widzi lepiej po 1-3 dni po zabiegu, jednak pełne widzenie po operacji zaćmy może powrócić dopiero po 10 tygodniach. Czasami pełne widzenie wraca wcześniej. Po zabiegu można czytać i oglądać telewizję, jednak obraz może być zamazany.

Objawy po operacji zaćmy, które powinni zaniepokoić i skłonić do pilnej konsultacji lekarskiej, to:

pogorszanie się wzroku,

bóle głowy,

silny ból oka,

ropna wydzielina z oka,

przekrwienie oka utrzymujące się po 3-4 dniach,

błyski lub męty w polu widzenia,

nudności lub wymioty,

złe samopoczucie ogólne, podwyższona temperatura, osłabienie.

Dyskomfort w oku po operacji zaćmy jest normalnym zjawiskiem. Możesz odczuwać drapanie, łzawienie i klejenie się oka.

W większości przypadków rekonwalescencja po operacji zaćmy trwa 4-6 tygodni. Dłużej może zająć powrót prawidłowego ostrego widzenia. Nowe okulary można wybrać po około 1 miesiącu od zabiegu.

Wykorzystano fragmenty artykułu Darii Pasieki, którego treść została pierwotnie opublikowana 01.04.2012.

Reklama

Czytaj także:

Wady wzroku - rodzaje, skąd się biorą, leczenie wad wzroku

Nocna ślepota. Skąd się bierze gorsze widzenie po zmroku?

Przekrwione oczy - przyczyny i leczenie czerwonych oczu

Rumianek na oczy i inne okłady