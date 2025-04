Jak pozbyć się zaćmy?

Zaćma występuje, gdy naturalna soczewka wewnątrz oka ulega zmętnieniu. W początkowych stadiach rozwoju zaćmy słabnący wzrok można korygować poprzez zastosowanie mocniejszych okularów lub soczewek kontaktowych. Jednakże gdy zaćma uniemożliwia normalne funkcjonowanie, interwencja chirurgiczna może być najlepszą opcją.

Do chirurgicznego usunięcia zaćmy lekarz używa przyrządu zbliżonego wielkością do końcówki długopisu, aby rozbić na małe kawałki, a następnie usunąć zmętniałą soczewkę z oka.

Po usunięciu zaćmy do oka wszczepiana jest sztuczna soczewka, zwana soczewką wewnątrzgałkową (IOL), która zastępuje usuniętą naturalną soczewkę. Nowoczesne operacje zaćmy nierzadko zapobiegają dalszemu znaczącemu pogorszeniu wzroku, a utrata wzroku w wielu przypadkach ulega odwróceniu.

Postęp technologiczny umożliwia obecnie oferowanie opcji chirurgicznych dostosowanych do stylu życia i potrzeb pacjenta. Osoby, które chcą wyleczyć zaćmę powinny skonsultować się z okulistą prowadzącym, tak aby wspólnie zadecydować o tym, która opcja jest dla nich najlepsza, w zależności od stylu życia, preferencji i oczekiwań związanych z rezultatem zabiegu.

Rodzaje soczewek wewnątrzgałkowych (IOL) są następujące:

Soczewki wewnątrzgałkowe jednoogniskowe – korygują wzrok w jednym, stałym punkcie ogniskowania, zwykle w celu poprawy widzenia do dali. Po wszczepieniu soczewki wewnątrzgałkowej jednoogniskowej, około 95% pacjentów powraca do stanu sprzed pojawienia się zaćmy. Pacjenci, którzy przed operacją cierpieli na astygmatyzm, po operacji nadal pozostaną astygmatykami. Po operacji większość pacjentów nadal będzie nosić okulary korekcyjne do czytania lub do dali.

– korygują wzrok w jednym, stałym punkcie ogniskowania, zwykle w celu poprawy widzenia do dali. Po wszczepieniu soczewki wewnątrzgałkowej jednoogniskowej, około 95% pacjentów powraca do stanu sprzed pojawienia się zaćmy. Pacjenci, którzy przed operacją cierpieli na astygmatyzm, po operacji nadal pozostaną astygmatykami. Po operacji większość pacjentów nadal będzie nosić okulary korekcyjne do czytania lub do dali. Toryczne soczewki wewnątrzgałkowe jednoogniskowe – korygują wzrok w jednym, stałym punkcie ogniskowania (zwykle do dali), a także korygują astygmatyzm. Astygmatyzm jest często występująca wadą wzroku, powodowaną przez nieprawidłowy kształt rogówki (przezroczystej, przedniej części oka), powodujący zaburzenia widzenia.

– korygują wzrok w jednym, stałym punkcie ogniskowania (zwykle do dali), a także korygują astygmatyzm. Astygmatyzm jest często występująca wadą wzroku, powodowaną przez nieprawidłowy kształt rogówki (przezroczystej, przedniej części oka), powodujący zaburzenia widzenia. Soczewki wewnątrzgałkowe wieloogniskowe – korygują wzrok w wielu punktach ogniskowania. Soczewki te zapewniają szerszy zakres widzenia po operacji, zmniejszając potrzebę stosowania okularów lub soczewek kontaktowych dla większości odległości.

– korygują wzrok w wielu punktach ogniskowania. Soczewki te zapewniają szerszy zakres widzenia po operacji, zmniejszając potrzebę stosowania okularów lub soczewek kontaktowych dla większości odległości. Toryczne soczewki wewnątrzgałkowe wieloogniskowe – oferują takie same korzyści, jak soczewki wieloogniskowe, jednakże zostały stworzone specjalnie z myślą o pacjentach, którzy dodatkowo cierpią na astygmatyzm.

