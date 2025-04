Okulary, soczewki, krople...

Zimowy urlop – miłośnicy białego szaleństwa czekają na niego przez cały rok. Wyjazd na narty jest świetnym sposobem na poprawienie kondycji oraz spalenie dodatkowych, poświątecznych kalorii. Osoby aktywne, noszące okulary, co roku zastanawiają się jak sprawić, by wada wzroku nie stanowiła przeszkody w uprawiania ich ukochanej dyscypliny sportu.

Soczewki kontaktowe to doskonały zamiennik okularów... na co dzień. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy spróbujemy w soczewkach spędzić dłuższy czas na świeżym powietrzu w niskiej temperaturze. Pieczenie, dyskomfort, zamglony, nieostry obraz oraz ciągłe pocieranie oczu skutecznie zniechęcają nas do jazdy na nartach lub snowboardzie. Doraźnym rozwiązaniem mogą być krople do oczu, tzw. sztuczne łzy.

Jeśli nie kontakty, to co?



A gdyby tak wyeliminować problem na zawsze: pozbyć się okularów i przestać korzystać z soczewek kontaktowych, a jednocześnie widzieć ostro i wyraźnie? Marzenie każdego okularnika? Łatwe do spełnienia!

Obecnie okulistyka oferuje wiele rozwiązań pozwalających zapomnieć o ograniczeniach związanych z wadami wzroku. Dostępne na rynku soczewki fakijne są innowacyjnym rozwiązaniem skierowanym do osób ze średnią lub dużą krótkowzrocznością.

Czym są soczewki fakijne?

Soczewki fakijne doszczepiane są do przedniej komory oka, między tęczówkę a rogówkę, bez usuwania naturalnej soczewki oka. Współpracują z naturalnymi soczewkami, ogniskując światło na siatkówce, aby skorygować widzenie dali.

Przekrój oka (fot. Core PR)

Wykonane są z miękkiego, elastycznego materiału zaprojektowanego specjalnie pod kątem budowy oka, który pozwala na jej zwinięcie i wprowadzenie przez małe cięcie w rogówce (o średnicy 2,6 mm). Materiał, z jakiego wykonana jest soczewka, pozwala na bardzo łatwe wszczepienie i zapewnia doskonałą zgodność z tkankami oka.

Zalety zabiegu wszczepienia soczewek fakijnych

Zabieg wszczepienia soczewek trwa około 20 minut i wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.

Po zakończonym zabiegu zakładany jest jedynie opatrunek, a pacjent już po kilku godzinach może wrócić do domu.

Główne korzyści dla pacjenta to przede wszystkim pozbycie się lub zminimalizowanie średniej oraz wysokiej krótkowzroczności (jak również astygmatyzmu) oraz mało inwazyjny i odwracalny zabieg doszczepienia soczewki. Zaletą tego typu zabiegu jest znikome ryzyko powikłań oraz satysfakcja pacjentów z efektów zabiegu.

Wszczepienie soczewek gwarantuje przywrócenie komfortu życia oraz uniezależnienie od noszenia okularów i szkieł kontaktowych. Słaby wzrok nie stanie już na przeszkodzie do spędzenia czasu na stoku. Udanego wypoczynku!

