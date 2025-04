Komputer szkodliwy dla wzroku

Podczas pracy przy komputerze oczy narażone są na szybsze wysychanie, co może być wywołane warunkami panującymi w pomieszczeniach, jak i niedostatecznym wydzielaniem łez. Przy komputerze mrugamy kilka razy rzadziej niż zwykle. Przenosząc wzrok z klawiatury na monitor, wykonujemy niewielkie, mimowolne ruchy powiekami. Nasz mózg odczytuje je jednak jako pełne mrugnięcia i nie wysyła kolejnego sygnału o konieczności mrugnięcia. Nie dochodzi zatem do niezbędnego nawilżenia oka i rozprowadzenia filmu łzowego, co następuje przy normalnym, prawidłowym mrugnięciu.

Zespół suchego oka

- Do typowych objawów zespołu suchego oka należą m.in.: uczucie piasku pod powiekami, swędzenie, drapanie, pieczenie, zaczerwienie, ból, obrzęknięte powieki, zjawisko podwójnego widzenia, światłowstręt – mówi Renata Makuc, okulistka współpracująca z firmą JZO - Oczy takie są też bardziej podatne na infekcje, ponieważ przez odsłoniętą rogówkę mogą wnikać bakterie, wirusy, grzyby. Człowiek jest anatomicznie przygotowany do patrzenia na różne odległości, dlatego uznaje się, że długie patrzenie wyłącznie blisko (np. na ekran monitora komputerowego) może być środowiskową przyczyną krótkowzroczności – dodaje.

Higiena pracy przy komputerze

Oczy przy komputerze muszą dostosowywać się do różnych warunków oświetlenia - to, podobnie jak złe oświetlenie, bardzo je męczy. Jeżeli przy komputerze utrzymujemy złą pozycję ciała, to możemy mieć zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, które z kolei mogą być przyczyną bólów głowy połączonych z zaburzeniami widzenia. Zmiany zwyrodnieniowe podrażniają lub uciskają tętnice kręgowe i mogą powodować zespół niedokrwienny tylnego dołu czaszki, do objawów którego zalicza się m.in. zaburzenia widzenia.

Zmęczone oczy podczas pracy na komputerze - jak temu zaradzić?

Dla komfortu oczu osób pracujących przy komputerze ważny jest mikroklimat panujący w pomieszczeniach, w których pracują (np. temp. latem 20-24°, a zimą 20-22°, odpowiednia wilgotność powietrza). Dobrze sprawdzą się też okulary z powłoką antyrefleksyjną, bo niwelując szkodliwe odbicia światła, sprawiają, że do oczu dociera większa ilość właściwego światła i lepiej widzimy.

– Ważne jest, by pracując przy komputerze często robić krótkie przerwy – zaleca dr Makuc. – Można odejść od komputera na kilka minut, wyjrzeć przez okno, popatrzeć na dalekie obiekty. Oczy zmęczone zbyt długim patrzeniem w monitor można też odprężyć krótkimi ćwiczeniami, np. patrzeniem góra – dół; na prawo – na lewo; obracaniem oczu zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara i odwrotnie.

Wodzenie oczami pobudza ruchliwość gałek ocznych, odpręża mięśnie barków i karku, dotlenia organizm. Można też zamykać i otwierać oczy, to rozluźnia mięśnie twarzy i oczu oraz pobudza wydzielanie łez. Powinno się unikać ciemnego i czarnego tła z jasnymi znakami, gdyż jest to szczególnie męczące dla oczu.

