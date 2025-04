Zespół suchego oka to „odkrycie” ostatnich kilkunastu lat. Wcześniej ten problem dotyczył tylko osób, które z powodu choroby (np. po urazach czy operacjach) miały zaburzone wydzielanie łez. Teraz co druga osoba pracująca przy komputerze skarży się na uczucie pieczenia czy swędzenia oczu i często okazuje się, że przyczyną dolegliwości jest właśnie zespół suchego oka. By pomóc ci samodzielnie stwierdzić, czy może to być także twój problem, przygotowaliśmy krótki test.

Przeczytaj poniższe pytania zaznaczając te, na które twoja odpowiedź jest twierdząca:

często mam uczucie swędzenia i „piasku w oczach”;

rano, gdy wyjdę na zimne powietrze płyną mi łzy;

swędzenie, ból i dyskomfort nasilają się w ciągu dnia, gdy długo pracuję przy komputerze, albo w klimatyzowanym pomieszczeniu;

wieczorami najchętniej siedziałabym przy przygaszonym świetle, bo zbyt jasne podrażnia mi oczy;

czasem pojawia mi się lepka wydzielina w kącikach lub przejściowe przymglenie widzenia.

Im więcej odpowiedzi twierdzących, tym twój problem jest poważniejszy. Ale do okulisty warto wybrać się nawet wtedy, gdy „tak” odpowiedziałaś choć na jedno pytanie. Lekarz ma do dyspozycji specjalne testy, które umożliwią postawienie właściwej diagnozy już po 5 minutach. Jeśli okaże się, że cierpisz na zespół suchego oka, jak najwcześniej zastosuj leczenie przepisane przez specjalistę, zwykle odpowiednie krople do oczu. Ale w bardzo poważnych przypadkach, stosuje się nawet zabiegi chirurgiczne, które pozwalają na radykalną poprawę.

Działaj, a nie czekaj!

Z doświadczenia wiemy, że wiele osób próbuje zlekceważyć problemy z suchym okiem, wychodząc z założenie, że dolegliwości nie są bardzo uciążliwe („dam radę wytrzymać!”) i mając nadzieję, że znikną same („w weekendy jest przecież dużo lepiej”). Przestrzegamy przed takim postępowaniem, ponieważ choroba nie jest wcale tak błaha, za jaką się ją uważa. Nieleczona sprzyja powstawaniu infekcji oka i może doprowadzić nawet do uszkodzenie powierzchni gałki ocznej.

Tworzy się bowiem błędne koło: mniejsze wydzielanie łez jest przyczyną swędzenia i pieczenia, co powoduje tarcie oka. To podrażnia je, zaburza prawidłowe warunki na powierzchni gałki ocznej i może doprowadzić do powstania stanu zapalnego. To z kolei jeszcze bardziej zaburza wydzielanie łez.

Wypróbuj domowe sposoby

Oprócz stosowania się do zaleceń specjalisty, możesz wypróbować naturalne metody na złagodzenie dolegliwości. Uwaga! Poniższe rady to także najlepsza profilaktyka, gdy dużo pracujesz przy komputerze, ale jeszcze nie masz objawów zespołu suchego oka.

Unikaj przeciągów, a także klimatyzowanych i zadymionych pomieszczeń. Jak najczęściej wietrz pokój w którym pracujesz (otwórz okno przynajmniej na 5-10 minut, np. w czasie przerwy na kawę). W domu wieszaj na kaloryferach pojemniki z wodą lub mokre ręczniki.

W trakcie pracy przy komputerze rób krótkie przerwy, popatrz za okno, pomrugaj. Możesz powiesić na monitorze karteczkę, która będzie ci o tym przypominać.

Pij około 1,5 litra wody dziennie (najlepiej postaw butelkę na biurku, łatwiej ci będzie o tym pamiętać).

Wpuszczaj nawilżające krople dostępne bez recepty (najlepsze są te z kwasem hialuronowym). Jeśli jesteś alergiczką lub nosisz soczewki kontaktowe, pamiętaj, żeby kupować preparaty, które nie zawierają konserwantów. Mają one ograniczony termin ważności po otwarciu opakowania (zwykle 1-3 miesiące), przestrzegaj zatem zaleceń podanych na ulotce.

Podczas jazdy samochodem nigdy nie kieruj nawiewu powietrza bezpośrednio na twarz. Gdy jeździsz rowerem zakładaj okulary, które osłonią oczy przed wiatrem.

