Przyczyn ZSO jest bardzo wiele i co więcej, mogą przydarzyć się osobom w różnym wieku. Rozwój najnowszej technologii – komputery, tablety, klimatyzacja – mają po części wpływ na nasze oczy. Coraz częściej to one, a nie wiek, odpowiadają za Zespół Suchego Oka. Jak możemy chronić swoje oczy? Jakie krople do oczu wybrać?

Jakie są objawy Zespołu Suchego Oka?

Zespół Suchego Oka to schorzenie, w którym występuje niedostateczna ilość wydzielanych łez (niedobór warstwy wodnej) lub zbyt szybkie ich parowanie (niedobór warstwy lipidowej). Dokucza nam uczucie suchości, wrażenie jakby coś wpadło nam do oka. Oczy swędzą, pieką, stają się czerwone i spuchnięte. W kącikach oczu może pojawiać się wydzielina. Czujemy zmęczenie, a czasami również mamy problemy z ostrością widzenia. Podczas mrugania, kiedy to powinniśmy poczuć choćby niewielką ulgę, ból narasta. Dodatkowy objaw w postaci nadmiernego łzawienia jest najczęstszą przyczyną niedoboru warstwy lipidowej filmu łzowego.

Przyczyny Zespołu Suchego Oka:

Niekiedy możemy sobie nie zdawać sprawy, że Zespół Suchego Oka, dotyczy również nas. Długie siedzenie przed komputerem, oglądanie telewizji, ale także prowadzenie samochodu, czytanie lub praca w klimatyzowanym pomieszczeniu - sprawiają, że skupiamy swoją uwagę i wzrok. Oczy rzadko mrugają, męczą się, zaczynają piec i boleć. Z początku możemy uznać, że jest to wynikiem przemęczenia, ale sytuacja powtarza się coraz częściej.

Oko jest również wrażliwe na warunki środowiskowe. Naszemu widzeniu nie sprzyjają zadymione lub zakurzone pomieszczenia, a także utleniające się substancje chemiczne. To wszystko ma wpływ na nasz wzrok. Przyczyną ZSO może być również stres, stosowanie niektórych leków, niedobór witaminy A, jak również różne choroby.

Jak możesz chronić swoje oczy?

Podstawowym sposobem w radzeniu sobie z takimi dolegliwościami jak: pieczenie, uczucie zmęczenia, łzawienie, uczucie piasku w oku - są krople nawilżające, tzw. „sztuczne łzy”. Warto jednak wspomnieć, że nie wszystkie dostępne na rynku krople do oczu są takie same. Różnią się składem i związanym z tym działaniem.

Większość kropli nawilżających posiada w swoim składzie jedynie kwas hialuronowy (HA) lub karboksymetylocelulozę (CMC). Wśród sztucznych łez, tylko OPTIVE FUSION łączy w sobie oba te składniki. Dzięki temu jest jedynym na rynku preparatem, który: długotrwale i szybko nawilża, a co więcej wspomaga odbudowę powierzchni oka. Co więcej – OPTIVE FUSION – zapewnia głębsze nawilżenie i ochronę komórek nabłonka rogówki (tzw. osmoprotekcja). Krople można stosować przez 6 miesięcy od otwarcia. OPTIVE FUSION jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które cierpią na niedobór warstwy wodnej filmu łzowego. Krople te można stosować z każdym rodzajem soczewek kontaktowych.

Co, jeśli przyczyną ZSO jest niedobór warstwy lipidowej?

Jeżeli naszym problemem nie jest niedobór warstwy wodnej, ale zbyt szybkie odparowywanie łez, powinniśmy sięgnąć po specjalny produkt, który uzupełni warstwę lipidową. W przeciwnym razie, zwykłe krople nawilżające, przyniosą ukojenie naszym oczom, ale na bardzo krótko. Krople OPTIVE PLUS, jako jedne z nielicznych na rynku, zawierają składnik lipidowy.

Kiedy warto skonsultować się z lekarzem?

Zespołu Suchego Oka, jak i innych problemów z oczami, nie należy bagatelizować. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić – gdy pojawią się jakiekolwiek problemy lub chociażby wątpliwości – jest wizyta u lekarza okulisty.

Podczas wizyty u specjalisty należy poinformować lekarza o wszystkich zażywanych lekach i chorobach. Przed użyciem tego typu produktów, należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

