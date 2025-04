U mojej babci stwierdzono zwyrodnienie plamki żółtej. Jakie są najnowsze metody leczenia tej choroby?

Okulista radzi:

Wszystko zależy, jaką postać choroby stwierdzono u Pani babci. Plamka żółta jest częścią siatkówki oka odpowiedzialną za ostrość widzenia. 80 proc. chorych cierpi na suchą postać zwyrodnienia plamki (AMD), a 20 proc. na postać wysiękową. Jej przyczyną jest nadmierny, nieprawidłowy wzrost naczyń krwionośnych. Nie ma skutecznej metody leczenia postaci suchej choroby, natomiast jest szansa uratowania wzroku pacjentom z postacią wysiękową. Leczenie polega na podawaniu leków hamujących powstawanie nieprawidłowych naczyń krwionośnych. Są to tak zwane leki antyaniogenne. Wstrzykuje się je do ciała szklistego, czyli tkanki za soczewką, która sąsiaduje z siatkówką. Pozwala to zahamować postęp choroby i poprawia się ostrość wzroku. Leczenie rozpoczyna się od jednego wstrzyknięcia na miesiąc. Ten etap trwa 3 miesiące. Potem należy co miesiąc kontrolować ostrość wzroku. Cykl powtarza się, aż nieprawidłowe naczynia znikną. Sprawdza się to za pomocą badań, m.in. tomografii oka.