Długotrwałe wpatrywanie się w monitor męczy oczy. Skutek? Pieczenie i zaczerwienienie oczu, zamazywanie obrazu lub czytanego tekstu, nadwrażliwość na światło. Objawy te mogą się utrzymywać jeszcze przez kilka godzin po zakończeniu pracy.



Profilaktyka

- Co godzinę rób sobie krótką przerwę: popatrz wtedy przez okno na obiekty znajdujące się w różnych odległościach albo na rośliny, które są w pokoju (zielony kolor daje oczom odpoczynek).

- Powieś sobie na monitorze karteczkę, która będzie przypominać ci o częstym mruganiu (to zmniejsza wysuszenie oczu).

Zespół suchego oka

Bierze się stąd, że przy komputerze mrugamy rzadziej niż normalnie i mamy szerzej otwarte oczy. Efektem jest szybsze odparowywanie tzw. filmu łzowego (łez), co powoduje wysuszenie oka. Aby sprawdzić, czy masz zespół suchego oka, możesz zrobić test: mrugnij dwa razy i w momencie drugiego mrugnięcia włącz stoper. Sprawdź, ile czasu upłynie do momentu, gdy poczujesz dyskomfort i będziesz musiała mrugnąć znowu. Jeśli więcej niż 5 sekund, skonsultuj się okulistą.

Objawy

- Uczucie piasku w oczach, zaczerwienienie, pieczenie pod powiekami.

- Łzawienie po wyjściu na powietrze.

- Nadwrażliwość na światło.

Najlepsza terapia

- Co kilka godzin (lub częściej, jeśli trzeba) zakraplaj do oczu tzw. sztuczne łzy. To preparaty, które nawilżają oko, np. Lacrimal, Tears Naturale, Vidisic, Hyabak (ceny od 6 do 27 zł).

- Często wietrz i dobrze nawilżaj pomieszczenie, w którym znajdują się komputery.

Zapalenie spojówek

Najczęściej choroba występuje na tle alergicznym. Może być wywołana np. przez kurz, który przylepia się do ekranów.

Objawy

- Swędzenie, pieczenie, zaczerwienienie oczu.

Najlepsza terapia

- Codziennie używaj płynów do przemywania oczu, które wypłukują kurz, np. Oftarinol, Physiodose (ceny ok. 8–10 zł).

- Jeśli objawy będą się utrzymywać dłużej niż tydzień, idź do okulisty, być może konieczne będą krople sterydowe.

Czy komputer naprawdę psuje wzrok?

Niestety tak. Podczas pracy wzrok jest bowiem skupiony przez wiele godzin na monitorze. Prowadzi to do zwiotczenia mięśni gałki ocznej, a co za tym idzie do problemów z akomodacją (czyli dostosowywania się oka do widzenia przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach). W konsekwencji prowadzi to do stopniowego pogarszania się wzroku.