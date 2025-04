Burza na internetowym profilu Jakuba Mauricza. Znany trener kilka dni temu pochwalił się na Facebooku, że "wyleczył" chłopca z autyzmu, który nazwał "chorobą metaboliczną". Po wpisem natychmiast pojawiły słowa krytyki. Są przeprosiny!

Jakub Mauricz opisał na Facebooku historię 5-letniego chłopca, którego - jego zdaniem - udało się "wyleczyć" z autyzmu. Rodzice 5-latka przed 2 lata poddawali chłopca różnego rodzaju terapiom, które nie przynosiły skutków. Dopiero współpraca z Jakubem Mauriczem oraz dietetyczką Małgorzatą Ostrowską miała poprawić stan zdrowia chłopca. Kontrowersje budzi nie tylko fakt nazwania autyzmu "chorobą metaboliczną", ale również ogłoszenie wyleczenia dziecka z tej choroby, która według obecnej wiedzy medycznej, nie jest uleczalna.