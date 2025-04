Wydaje ci się, że im dłuższa lista tajemniczych składników w paście do zębów, tym skuteczniej działa? Wręcz przeciwnie! Niektóre składniki past, np. mięta czy eukaliptus, zamiast pięknego uśmiechu mogą zafundować ci reakcję alergiczną. Co warto wiedzieć o alergii na pastę do zębów? Przeczytaj!

Jak rozpoznać objawy alergii na pastę do zębów?

Uczulać może nas prawie wszystko, nie inaczej jest z pastą. Niestety, większość z przypadków uczulenia na pastę do zębów jest źle rozpoznana lub w ogóle niewykryta. Jak rozpoznać dolegliwość?

Jednym z pierwszych objawów alergii są zaczerwienione kąciki ust.

– mówi lek. stom. Dorota Stankowska, autorka poradnika „Bądź bystry u dentysty”.

Co jeszcze powinno zwrócić twoją uwagę? Inne objawy, które mogą być przyczyną alergii na pastę to:

spierzchnięte wargi,

swędzenie skóry wokół ust,

zmiany i owrzodzenia na dziąsłach lub wewnętrznej stronie policzków,

obrzęk dziąseł,

nadwrażliwość dziąseł na dotyk i zmiany temperatury,

spuchnięty język,

Symptomy najczęściej pojawiają się zaraz po użyciu lub kilka godzin po szczotkowaniu.

Co w pastach uczula?

Alergizować może m.in. fluor, który zazwyczaj ma dobroczynne działanie na zęby. Istnieje jednak grupa osób uczulonych na ten właśnie składnik.

Według naukowców najczęstszą przyczyną alergii pasty do zębów są środki zapachowe, ale także dodatki zapachowe oraz barwniki. Udowodniło to m.in. badanie na łamach "Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology".

Jednym z najpowszechniej występujących alergizujących składników jest kokamidopropylobetaina (CAPB), dzięki której pasta się pieni oraz laurylosiarczan sodu (SLS), związek chemiczny, który działa m.in. jak detergent oraz przeciwbakteryjnie.

- mówi dr Stankowska.

Uczulają również substancje smakowe, zwłaszcza cynamon oraz mięta, ale także pokrzywa i rumianek. Olejki eteryczne oraz aromaty w produktach do higieny jamy ustnej to częsty powód reakcji alergicznych. Reakcję uczuleniową mogą powodować np. olejki mięty pieprzowej, drzewa herbacianego, ylang ylang .

Do alergenów należy także glikol propylenowy, który co prawda poprawia konsystencję pasty, zagęszcza ją, ale jednocześnie może nam zaszkodzić, gdy zostanie mimowolnie spożyty, a także parabeny o działaniu bakteriobójczym.

Jeśli jesteśmy uczuleni na pyłki kwiatowe, warto sprawdzić czy używana przez nas pasta nie ma w składzie produktów pochodzenia pszczelego np. pierzgi.

Mam uczulenie na pastę do zębów – co robić?

Z alergią można skutecznie walczyć i to w wyjątkowo prosty sposób:

Wystarczy wykonać test alergiczny, dzięki któremu dowiemy się na jaki składnik mamy uczulenie.

Równie istotna jest wizyta u stomatologa, który dokona przeglądu jamy ustnej i wykluczy inne, prawdopodobne przyczyny niepokojących objawów.

Trzecim krokiem powinna być zmiana pasty. Najlepiej unikać past o intensywnych aromatach i zapachach, szczególnie jeśli zawierają składniki Sodium Laurel Sulfate (SLES, laurylosiarczan sodu), benzoesan sodu czy glikol propylenowy (Propylene Glycol), a także past o działaniu wybielającym – te często zawierają środki ścierne. Warto odłożyć te z dodatkiem fluoru, bo choć generalnie jest korzystny dla szkliwa i chroni przed próchnicą, to w przypadku nadwrażliwości na fluor, spowoduje więcej szkód niż pożytku.

