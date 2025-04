Jakich błędów nie popełniać, by cieszyć się pięknym i zdrowym uśmiechem przez długie lata?

1. Za krótko myjesz zęby

Mycie zębów powinno trwać ok. 3 minut. Części z nas nie udaje się jednak dotrwać tak długo - świadomie lub nie kończą mycie zębów przed czasem. Aby to zmienić, warto do mycia zębów zabierać ze sobą zegarek lub stoper lub... w trakcie słuchać ulubionej piosenki. Większość z nich trwa ponad 3 minuty, idealnie odmierzając czas potrzebny ma mycie zębów!

2. Używasz zbyt twardej szczoteczki

Wśród części osób panuje przekonanie, że im twardsza szczoteczka do zębów, tym lepiej. To błąd, który może poważnie zaszkodzić twoim zębom. Twardość szczoteczki powinna być bowiem dopasowana do indywidualnych potrzeb twoich zębów i dziąseł. Jeśli masz wątpliwości jaka twardość szczoteczki jest odpowiednia dla ciebie, zapytaj o to przy okazji następnej wizyty u stomatologa.

3. Nie myjesz języka i dziąseł

Nawet najbardziej staranne mycie zębów nie będzie efektywne, jeśli zapomnisz o języku i dziąsłach. Na nich również gromadzą się bakterie

4. Nie używasz nici dentystycznej

Nitka dentystyczna pozwala usunąć resztki jedzenia z miejsc, do których włosie szczoteczki nie dosięga. Dzięki niej jesteś w stanie wyczyścić przestrzeń pomiędzy zębami, do której dostęp za pomocą szczoteczki jest utrudniony. Tutaj znajdziesz krótki i praktyczny poradnik, jak prawidłowo używać nici dentystycznej.

5. Myjesz zęby od razu po posiłku

Stomatolodzy zalecają, by z myciem zębów poczekać ok. 20 minut po spożyciu posiłku. Dlaczego? W tym czasie w ustach zachodzą naturalne procesy wypłukujące kwasy i regulujące poziom pH, którym umycie zębów mogłoby przeszkodzić. Pamiętaj o tym zwłaszcza po spożyciu kwaśnych potraw i napojów, np. grejpfruta, soku owocowego czy kiszonych lub surowych warzyw.

