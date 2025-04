2 z 9

Atopowe zapalenie skóry – przegląd kosmetyków

Cetaphil MD Dermoprotektor Balsam do twarzy i ciała, przeznaczony do pielęgnacji suchej i wrażliwej skóry twarzy i całego ciała. Zalecany jest jako terapia wspomagająca w: trądziku młodzieńczym, trądziku różowatym, atopowym zapaleniu skóry, łuszczycy. Cetaphil MD Dermoprotektor Balsam do twarzy i ciała zawiera unikatowy składnik – olej z orzechów macadamia oraz zestaw nienasyconych kwasów tłuszczowych, które zapewniają głębokie i długotrwałe nawilżenie podrażnionej skóry, chroniąc jej płaszcz lipidowy. Stosowany systematycznie powoduje ustąpienie zaczerwienień, dokuczliwego swędzenia i pieczenia – charakterystycznego dla cery suchej i wrażliwej - nie niosąc za sobą ryzyka powstawania nowych podrażnień. Cena: ok. 38 zł/250 ml