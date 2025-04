Spis treści:

Białe plamki na paznokciach to inaczej leukonychia (zwana też bielactwem paznokci). Zdrowy paznokieć jest jasnoróżowy z białym półkręgiem przy fałdzie paznokciowym zwanym obłączkiem. Białe plamki mogą wystąpić zarówno na paznokciach u rąk, jak i u nóg. Zdarza się, że pojawiają się na jednej płytce, albo pokrywają większość z nich.

Wyróżnia się kilka rodzajów leukonychii (w zależności od rozmieszczenia przebarwień):

Inny podział (ze względu na miejsce powstania przebarwień):

Sporadycznie występujące białe plamy na paznokciach przeważnie nie świadczą o poważnym problemie zdrowotnym, a ich głównym powodem są urazy. Jeśli przyczyną jest choroba ogólnoustrojowa, to zmiany na paznokciach są zazwyczaj intensywne (przebarwione są duże części płytki lub nawet całe - jak to ma miejsce np. przy chorobach wątroby, gdy białe mogą stać się nawet całe paznokcie).

Możliwe przyczyny białych plam na paznokciach:

W przypadku leukonychii prawdziwej białe plamki na paznokciach pojawiają się w wyniku uszkodzenia macierzy paznokcia i dotyczą płytki paznokcia. Macierz to miejsce, z którego wyrasta paznokieć. Przebarwienia mogą być całkowite lub częściowe (np. w postaci białych plamek, kropek albo linii na paznokciu). Możliwe przyczyny to:

Leukonychia pozorna występuje wtedy, kiedy białe plamki nie przesuwają się w miarę wzrostu paznokcia i bledną pod wpływem nacisku. To oznacza, że uszkodzenia dotyczą tkanek znajdujących się pod paznokciem. Przyczynami takich plam na paznokciach mogą być:

W tym przypadku białe plamki na paznokciach powstają w płytce paznokcia pod wpływem czynnika zewnętrznego. Najczęściej przyczyną są nieprawidłowo wykonane zabiegi kosmetyczne - przedłużanie paznokci, manicure hybrydowy czy piłowanie paznokci. Czasem białe plamy mają również związek z używanym lakierem lub nabłyszczaczem paznokci. Inne przyczyny pseudoleukonychii to:

Zdarza się, że białe plamki na paznokciach są skutkiem niedoboru składników odżywczych takich jak:

Wbrew powszechnej opinii białe plamki na paznokciach najczęściej nie świadczą o niedoborach witamin czy składników mineralnych, np. wapnia lub żelaza, lecz ich głównym powodem są urazy (pojawiają się często dopiero po pewnym czasie od uszkodzenia podstawy paznokcia, dlatego zdarza nam się zapomnieć o faktycznej przyczynie przebarwień).

Aby skutecznie walczyć z przebarwieniami, przede wszystkim należy poznać ich przyczynę. Białe plamki na paznokciach prawie zawsze są przejściowym problemem i będą znikać w miarę wzrostu paznokcia. Może to jednak potrwać kilka miesięcy.

W przypadku uszkodzeń mechanicznych nie istnieje żaden sposób na szybkie pozbycie się plamek. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż same znikną. Walka z białymi paznokciami w przypadku, gdy są one efektem choroby (np. łuszczycy, grzybicy, chorób nerek czy wątroby) polega na leczeniu głównego schorzenia.

Gdy wiemy, jakich związków brakuje naszemu organizmowi, to uzupełnienie ich zwykle okazuje się wystarczające.

Jeśli mamy białe plamki na paznokciach, warto zadbać, aby spożywane przez nas posiłki były bogate w: