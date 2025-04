Choroba bostońska (inaczej choroba stóp, dłoni i ust) wywoływana jest przez wirusy coxsackie z rodziny enterowirusów. Najczęściej zapadają na nie dzieci w wieku przedszkolnym, choć może dotknąć również dorosłych (szczególnie tych z obniżoną odpornością).

Objawy choroby bostońskiej

Na początku choroba bostońska nieco przypomina anginę. Pojawia się gorączka, silne bóle gardła (niekiedy przyczyniające się do wymiotów). Dziecko popłakuje, ma słaby apetyt, cierpi z powodu bólów mięśniowo-stawowych. Po 2-4 dniach na skórze pojawiają się czerwone lub łososiowe plamki, które nieco przypominają ospę. Nie rozsiewają się one jednak po całym ciele. Obejmują dłonie i stopy, niekiedy pośladki.

Zioła na bostonkę?

Leczenie choroby bostońskiej to tak naprawdę łagodzenie objawów schorzenia i wzmacnianie organizmu, by sam szybko uporał się z infekcją. Często nie trzeba nawet sięgać po leki, bo wystarczają preparaty ziołowe.

1. Rumianek na gardło

Dla choroby bostońskiej charakterystyczny jest ból w czasie przełykania, który wynika z nadżerek, jakie pojawiają się w gardle w przebiegu tej choroby. Aby przyspieszyć ich gojenie, warto płukać gardło letnim naparem z rumianku (ma on działanie łagodzące oraz przeciwzapalne). Jeśli dziecko nie potrafi jeszcze samodzielnie wypłukać gardła, można mu podawać po prostu do picia ciepły napar rumiankowy.

2. Lipa na gorączkę

Jeśli temperatura ciała nie przekracza ona 38 st. , zioło to sprawdzi się doskonale. Ma ono działanie napotne, wzmacnia siły obronne organizmu i obniża gorączkę. Warto je stosować, np. z dodatkiem soku malinowego, który wzmacnia działanie napotne.

3. Siemię lniane na skórę

Czasami zmiany skórne w bostonce powodują uporczywy świąd. Złagodzić go pomoże kąpiel w wodzie z dodatkiem kisielu z siemienia lnianego (ugoruj siemię, przecedź i dodaj do kąpieli).

4. Koper włoski na apetyt

Chory maluch może nie mieć apetytu. Po pierwsze jest osłabiony chorobą, po drugie, nadżerki w gardle utrudniają przełykanie. Warto w takiej sytuacji postawić na delikatne, letnie dania (kwaśne i pikantne odpadają) i dodatkowo parzyć dziecku koper włoski, który poprawia perystaltykę jelit i wzmaga apetyt.

5. Pokrzywa na wzmocnienie

Każda infekcja to układu odpornościowego wysiłek. By poprawić jego działanie, warto sięgnąć po napar z pokrzywy. Zawiera on żelazo, potas, wapń, mangan, magnez, fosfor, witaminy z grupy B oraz witaminy C i K, czyli składniki, które działają korzystne na siły witalne organizmu.

