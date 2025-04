Scratching endometrium przypomina badanie cytologiczne, a polega na tym, co biopsja endometrium. Jaki jest cel tego zabiegu i kiedy się go przeprowadza? Wyjaśnia dr Tomasz Basta – ginekolog z krakowskiej Intima Clinic.

Na czym polega scratching endometrium?



Dr Tomasz Basta: Jest to zabieg polegający na tym samym co biopsja endometrium. Przeprowadzany jest bez żadnego znieczulenia przy pomocy endoretki (endorette). Przyrząd ten wprowadza się przez szyjkę macicy wprost do jamy macicy i zasysa, tworząc delikatny próżnociąg. Na końcu endoretki znajduje się wgłębienie, za pomocą którego delikatnie zeskrobuje się endometrium ze ściany macicy.

Innym sposobem jest przeprowadzenie tej samej procedury w znieczuleniu miejscowym, poprzez zabieg tzw. łyżeczkowania macicy.

Kiedy się go przeprowadza?



Scratching endometrium przeprowadza się, gdy chcemy pobrać materiał do badania histopatologicznego. Wskazaniem jest przerost endometrium u kobiet po menopauzie lub gdy pacjentka zgłosi niepokojące objawy takie jak nadmierne krwawienia miesiączkowe lub międzymiesiączkowe.

Endometrium należy również pobrać, jeżeli obraz badania USG jest podejrzany, widać na nim, że endometrium jest niejednorodne i pogrubiałe i może sugerować występowanie ognisk nowotworowych.

Niektórzy zabieg endometrial scratching przeprowadzają w celu zwiększenie szans na powodzenie implantacji zarodka w procedurze in vitro. Ten niewielki uraz endometrium wywołuje reakcję zapalną w obrębie macicy i ma powodować zwiększenie receptywności endometrium w następującym cyklu.

Czy scratching endometrium jest bolesny?



Zabieg jest zupełnie bezbolesny. Kobieta odczuwa delikatny dotyk, ale nie czuje bólu.

W którym dniu cyklu się go przeprowadza?



Zabieg najlepiej jest przeprowadzać przed miesiączką.

