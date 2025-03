Spis treści:

Krztusiec, inaczej koklusz, to bardzo zakaźna choroba występująca głównie u dzieci, której charakterystycznym objawem są silne, męczące napady kaszlu (wielokrotne w ciągu dnia). Krztusiec wywołują pałeczki Bordetella pertussis, które rozprzestrzeniają się drogą kropelkową przy bliskim kontakcie z chorym. Ciężkim przebiegiem zagrożone są zwłaszcza dzieci.

Okres wylęgania choroby wynosi 3-14 dni (zwykle ok. 7 dni). Krztusiec trwa zwykle od 6 do 8 tygodni i dzieli się na 3 etapy:

Napady kaszlu to najbardziej uciążliwa dolegliwość przy krztuścu. Mogą mu towarzyszyć duszność, zasinienie ust, może powodować wybroczyny na skórze oraz wymioty. Według artykułu w piśmie Infection kaszel u dorosłych trwa średnio 54 dni. Jak można go złagodzić?

Najlepszym sposobem na krztusiec jest wcześnie wdrożona antybiotykoterapia. Lekiem pierwszego wyboru jest erytromycyna stosowana przez 14 dni. Jest to lek z grupy makrolidów. Inne antybiotyki, które podaje się u chorych na krztusiec, to klarytromycyna lub azytromycyna. U osób nietolerujących makrolidów lub uczulonych na nie stosuje się kotrimoksazol przez 14 dni. Lekarz dobiera dawkę leku i rodzaj odpowiednio do wieku i stanu zdrowia chorego.

Co istotne, antybiotykoterapia powinna być wdrożona we wczesnej fazie infekcji, ponieważ wtedy jest szansa na złagodzenie objawów. Gdy leczenie rozpocznie się w trakcie etapu napadowego, nie skraca wtedy czasu utrzymywania się kaszlu. Wpływa jednak na skrócenie czasu zakaźności (ta znika po 5 dniach skutecznej antybiotykoterapii).

Podczas całej kuracji chory powinien odpoczywać w domu. W przypadku niemowląt zawsze konieczna jest hospitalizacja. Szacuje się, że około 30% osób wymaga pobytu w szpitalu. W ciężkich przypadkach wdrażane jest leczenie tlenem, a nawet za pomocą respiratora.

Czasami lekarze przepisują leki przeciwkaszlowe osobom chorym na krztusiec. Mogą być one pomocne w łagodzeniu kaszlu, jednak w wielu przypadkach są nieskuteczne. Na ból wywołany napadami kaszlu może pomóc paracetamol. W ramach terapii podaje się też leki przeciwwymiotne i uspokajające.

Chociaż trudno jest zmniejszyć objawy krztuśca, jak silne napady kaszlu, to niektóre domowe działania mogą przynieść niewielką poprawę, albo chociaż zapobiegać nasileniu kaszlu. W trakcie chorowania na krztusiec ważne są te elementy:

W przypadku dzieci krztusiec może być niebezpieczny i często jest przyczyną hospitalizacji, dlatego należy czujnie obserwować stan chorego malca i reagować, gdy cokolwiek nas zaniepokoi. Trudności w oddychaniu zawsze powinny skłonić do pilnej konsultacji medycznej. By zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji, zalecane jest unikanie kontaktu chorego z małymi dziećmi oraz osobami z obniżoną odpornością.

Leki przeciwkaszlowe na ogół nie są skuteczne w fazie napadowej krztuśca. Pozostaje więc unikać czynników, które mogą podrażniać drogi oddechowe (np. dym tytoniowy, suche, zanieczyszczone powietrze), picie płynów, nawilżanie powietrza i stosowanie inhalacji. W trakcie pobytu w szpitalu chory otrzymuje kroplówkę, a niekiedy również tlen.

Kaszel krztuścowy jest wywołany działaniem toksyny produkowanej przez bakterie. Powoduje ona uszkodzenie nabłonka dróg oddechowych, przez co wydzielina staje się gęsta i lepka, a organizm broni się silnym odruchem kaszlowym.

Szczepienie przeciwko krztuścowi jest najlepszą metodą ochrony przed ciężkim przebiegiem tej infekcji. Szczepionka na krztusiec jest podawana dzieciom bezpłatnie w ramach obowiązkowego programu szczepień ochronnych w postaci szczepionki skojarzonej przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP):

Przyjmuje się, że odporność poszczepienna trwa około 10-12 lat, dlatego konieczne są dawki przypominające, aby ją utrzymać.

Szczepienie przeciwko krztuścowi może być też zalecane. Skierowane jest głównie do osób dorosłych pracujących z noworodkami i niemowlętami.