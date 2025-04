Prostata to gruczoł krokowy, który jest częścią składową męskiego układu płciowego. Położony jest w miednicy mniejszej, poniżej pęcherza moczowego. Przez Jego miąższ przebiega sterczowi część cewki moczowej – stąd problemy z oddawaniem moczu, gdy dochodzi do jej przerostu.

Dolegliwości układu moczowego, które dotykają większości mężczyzn po 50 roku życia to najczęściej właśnie kłopoty z prostatą. Objawy choroby, z czasem mogą się nasilać, aż do zatrzymania moczu włącznie, więc nie należy tego bagatelizować i jak najszybciej zgłosić się do urologa. Odpowiednie rozpoznanie choroby oraz stopnia zaawansowania, umożliwi skuteczne leczenie.

Objawy chorobowe

Objawy chorobowe nazywane są objawami przeszkody podpęcherzowej, gdyż wynikają z powiększenia gruczołu krokowego i stanowią przeszkodę w odpływie moczu z pęcherza moczowego. Do grupy objawów zalicza się między innymi:



osłabienie strumienia moczu

uczucie niepełnego oddania moczu

czekanie z rozpoczęciem oddania moczu

przerywany strumień moczu

wykapywanie moczu z cewki po oddaniu moczu

oddawanie moczu „na raty”

zatrzymanie moczu (przy którym często, mimo przepełnionego pęcherza, mocz wydobywa się z cewki moczowej, jedynie kroplami)

Badania wykonywane u wszystkich chorych

wywiad chorobowy

punktowa ocena objawów i jakości życia

badanie ogólne pacjenta i badanie gruczołu krokowego palcem przez odbytnicę

badanie ogólne moczu

Badania wykonywane u większości chorych

określenie czynności nerek

zapis przepływu moczowego przez cewkę moczową

określenie stężenia swoistego antygenu sterczowego

ocena zalegania moczu w pęcherzu moczowym po oddaniu moczu

zapis oddawania moczu – częstość i objętość

Badania uzupełniające



badanie przepływu cewkowego i ciśnienia wewnątrzpęcherzowego

badanie stercza przy pomocy ultrasonografii nadłonowej lub przezodbytniczej

badanie górnych dróg moczowych za pomocą ultrasonografii lub urografii

cystoskopia

Badania stosowane w wyjątkowych przypadkach

