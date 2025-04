Kiedy pojawiają się zęby mądrości?



Zęby mądrości to tzw. „ósemki”, czyli ostatnie zęby trzonowe, które pojawiają się najczęściej między 16 a 20 rokiem życia. Nieprzyjemne i często bolesne odczucia, które towarzyszą wyrzynaniu zębów mądrości, pozwalają nareszcie zrozumieć marudzenie niemowląt podczas ich pierwszego ząbkowania. Ósemki to ostatnie zęby, które wyrzynają się u człowieka, a jak okazuje się - ząbkować może nawet 40 latek. Mimo obiegowego przekonania, od zębów mądrości nie przybywa nikomu inteligencji. Swoją nazwę zawdzięczają temu, iż pojawiają się w momencie, gdy człowiek posiada już jakąś życiową wiedzę. Ich ilość w dużej mierze zależy od predyspozycji genetycznych – niektóre osoby ich nie posiadają, u innych znowu pojawia się tylko jedna lub dwie ósemki.

Jakie dolegliwości towarzyszą wyrastaniu „ósemek”?



Takiemu „dorosłemu ząbkowaniu” bardzo często towarzyszy cała gama nieprzyjemnych dolegliwości, do których najczęściej zalicza się:

ból,

gorączkę,

szczękościsk,

utrudnione przyjmowanie pokarmów stałych,

nadwrażliwość innych zębów,

innych zębów, stany zapalne.

Osoby cierpliwe i odporne są w stanie mężnie przecierpieć ten okres, zażywając tabletki przeciwbólowe. Dla innych wizyta u stomatologa i tzw. ekstrakcja jest koniecznością.

Jak wygląda ekstrakcja?



Ekstrakcja to stosunkowo rutynowy zabieg, wykonywany przez chirurga szczękowego. Przed tą „mini operacją” chirurg znieczula miejscowo okolice usuwanego zęba w jamie ustnej za pomocą miejscowego środka znieczulającego, a następnie przy pomocy specjalistycznych narzędzi eliminuje przyczynę bólu. Po usunięciu zęba i ewentualnym założeniu szwów, pacjent proszony jest o przygryzienie kawałka gazy na 30 minut w celu ograniczenia ewentualnego krwawienia.

Aby uniknąć powikłań po zabiegu, warto przykładać do delikatnie zapuchniętego miejsca, woreczek z lodem, a także ograniczyć palenie papierosów, zrezygnować z kawy oraz alkoholu. Jak okazuje się należy również „ograniczyć” kichanie, które może doprowadzić do naruszenia szwów.

