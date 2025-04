Wiele osób doświadcza przeróżnych dolegliwości związanych z pogodą lub jej zmianami. Tego typu uwarunkowanie znane jest pod pojęciem meteoropatii i może objawiać się bólami głowy, bólami mięśni, kręgosłupa oraz zaburzeniami snu.

Prawdziwe znaczenie słowa meteoropatia jest bardzo szerokie. Nie dotyczy ono bowiem tylko pojawiania się choroby pod wpływem warunków atmosferycznych, ale określa także zaostrzanie się dotychczasowych dolegliwości pod wpływem danej temperatury, ciśnienia atmosferycznego czy wilgotności powietrza.

Dr Galina Mindilin oraz inni badacze z Uniwersytetu Jefferson w Filadelfii przeprowadzili badanie, które wykazało częstsze występowanie migren podczas nagłych zmian ciśnienie atmosferycznego. Napady bólu głowy miały ponadto związek z wysoką temperatura powietrza.

W jaki sposób pogoda wpływa na nasz organizm?

Do dzisiaj odpowiedź na to pytanie nie jest w pełni poznana. Pogoda warunkuje różne zmiany w naszym organizmie w celu zoptymalizowania środowiska wewnętrznego do warunków zewnętrznych. Jednym z ważniejszych mechanizmów przystosowawczych jest skurcz bądź rozszerzenie się naczyń krwionośnych w różnych regionach naszego ciała. Pozwala to odpowiednio gospodarować tlenem, składnikami krwi oraz ciepłem w naszym organizmie. To właśnie ta zmiana wielkości naczyń oraz przepływu krwi przez mózg ma prawdopodobnie największe znaczenie w powstawaniu bólu głowy związanego z pogodą.

Jak sobie radzić z bólami głowy zależnymi od pogody?

Na dolegliwości bólowe głowy związane z pogodą i ciśnieniem atmosferycznym narażone są szczególnie osoby z podwyższonym ciśnieniem tętniczym. Jeśli dotychczas nie obserwowałeś u siebie tego typu korelacji objawów, warto wykonać pomiar ciśnienia tętniczego. Zmiany w otoczeniu łatwo mogą wpłynąć na nasze samopoczucie jeśli organizm nie jest w dobrej formie. Dbajmy więc o odpowiednia dietę zawierającą dużo owoców i warzyw, o codzienną aktywność fizyczną na świeżym powietrzu oraz odpowiednią liczbę godzin snu. W gorące dni nie zapominajmy o nawodnieniu wypijając co najmniej 2 litry płynów na dobę.

Kiedy leczyć?

Choć tego typu bóle głowy rzadko upośledzają, codzienne funkcjonowanie mogą być na tyle uciążliwe, że będą wymagały stosowania środków przeciwbólowych. Na rynku dostępnych jest wiele leków bez recepty o działaniu przeciwbólowym. Pamiętajmy jednak, że ich przewlekłe lub nieumiejętne stosowanie może być związane z wieloma działaniami niepożądanymi. Dlatego warto aby taka terapia stosowana była pod okiem lekarza.

Wszystkiemu winna meteoropatia?

Ból głowy związany z pogodą może mieć jednak zupełnie inne przyczyny. Jeśli do bólu dołącza się wyciek, uczucie zatkania nosa, ból okolicy policzków, szczęki - może to świadczyć o zapaleniu zatok przynosowych. Ból gardła, kaszel, katar nakładający się na ból głowy to z kolei typowe objawy infekcji górnych dróg oddechowych. Czynniki alergiczne i infekcyjne niejednokrotnie idą w parze z pogodą. Dlatego jeśli cokolwiek zmieniło się w odczuwaniu bólu głowy, ból jest częstszy, ostrzejszy lub pojawiły się nowe objawy, warto skorzystać z porady lekarskiej. Choć meteoropatia jest zjawiskiem dość powszechnym, warto sprawdzić czy nasz ból głowy nie ma innych przyczyn. Nie zawsze winna jest pogoda.

