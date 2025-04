W trakcie ciąży umiarkowana aktywność fizyczna jest wskazana. Wpływa korzystnie na zdrowie mamy i dziecka. Jeśli jednak są przeciwwskazania do uprawiania konkretnych sportów albo istnieje wysokie ryzyko urazu czy upadku, to lepiej z takiej formy ruchu zrezygnować. Czy w ciąży można jeździć na rowerze?

Reklama

Spis treści:

Zalecenia ginekologów mówią, że kobiety w ciąży powinny zachowywać codzienną umiarkowaną aktywność fizyczną.

Badania pokazują, że korzyści z aktywności fizycznej obejmują prawidłowy przyrost masy ciała ciężarnej i płodu, mniejsze szanse rozwoju cukrzycy ciążowej oraz konieczności wykonania cesarskiego cięcia. Ruch może też zapobiegać depresji okołoporodowej oraz nadciśnieniu u ciężarnej. Niektóre ćwiczenia poprawiają funkcjonowanie mięśni miednicy i mogą sprawić, że poród będzie mniej bolesny.

Obecność zalet nie oznacza jednak, że kobieta w ciąży może ćwiczyć bez ograniczeń. Niektóre sporty są w ogóle odradzane ciężarnym. Czy jazda na rowerze do nich należy?

Nie ma jednej konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Niektórzy ginekolodzy odradzają kobietom jazdę na rowerze w trakcie ciąży, inni uznają, że jeśli nie ma przeciwwskazań, a ciąża nie jest zagrożona, to można jeździć na rowerze.

Są również opinie, że w II i III trymestrze ciąży nie powinno się jeździć na rowerze, a już szczególnie w ostatnich tygodniach. Gdy brzuch nabiera rozmiarów i zmienia się środek ciężkości ciała, łatwiej o upadek i uraz. Dobrą alternatywą w tym czasie może być zmiana tradycyjnego roweru na rowerek stacjonarny.

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia zalecają ciężarnym wykonywanie ćwiczeń wzmacniających mięśnie oraz aerobowych, czyli takich, które sprawiają, że szybciej oddychamy i serce intensywniej pracuje. Należą do nich energiczne spacery, pływanie, bieganie (przeczytaj: bieganie a ciąża), a także jazda na rowerze.

Jednocześnie jazda na rowerze (podobnie jak odradzane w ciąży: jazda na rolkach, nartach czy łyżwach) wiąże się z wyższym ryzykiem upadku i urazu brzucha, niż np. pływanie. Lekarze zaznaczają, że jest wiele innych sportów, które mogą uprawiać kobiety w ciąży. Nie musi to być akurat jazda na rowerze.

W przeszłości jazda na rowerze była zdecydowanie odradzana na czasie ciąży. Z czasem lekarskie zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w tym okresie stały się mniej restrykcyjne. Dzisiaj zdania są podzielone.

To mit. Nie ma badań, które potwierdzałyby, że jeżdżenie w ciąży na rowerze jest przyczyną poronień. Jednak z pracy naukowej opublikowanej w piśmie Fertility and Sterility wynika, że intensywna aktywność fizyczna u kobiet, które w przeszłości poroniły lub nie mogły zajść w ciążę, może sprzyjać wczesnej utracie ciąży. Dlatego te ciężarne nie powinny jeździć na rowerze. Jeśli ciąża jest prawidłowa i nie było wcześniej komplikacji, to w takich przypadkach nie zauważono związku z utratą płodu.

Uprawianie sportów nie zawsze jest zdrowe, a ciąża jest szczególnym czasem. W ciąży nie wolno jeździć na rowerze, gdy występują:

nadciśnienie,

stan przedrzucawkowy,

pęknięcie błon ciążowych,

niewydolność szyjki macicy,

krwawienie w II lub III trymestrze ciąży,

ciąża mnoga,

łożysko przednie,

wcześniejsze poronienia,

zagrożenie przedwczesnym porodem.

Ostrożność należy zachować wtedy, gdy kobieta ma niezbyt dobrze kontrolowane choroby przewlekłe (np. cukrzycę, nadciśnienie, chorobę tarczycy), a także jeśli dziecko nieprawidłowo rośnie.

Każdy przypadek jest inny, dlatego zawsze warto wcześniej skonsultować się z lekarzem prowadzącym ciążę. Specjalista powinien ocenić poziom ryzyka dla danej kobiety i poinformować, czy są przeciwwskazania do jazdy na rowerze (lub innego sportu). Jeśli nie ma przeciwwskazań do jazdy na rowerze w ciąży, to warto pamiętać o tych zasadach:

Unikaj niebezpiecznej jazdy , z dużym ryzykiem upadku. Staraj się jeździć spokojnie i bezpiecznie.

, z dużym ryzykiem upadku. Staraj się jeździć spokojnie i bezpiecznie. Wybieraj równie drogi zamiast wyboistych górskich szlaków.

zamiast wyboistych górskich szlaków. Wybierz rower miejski , na którym plecy są wyprostowane, zamiast roweru górskiego czy kolarki. Jazda z pochyloną sylwetką w ciąży może prowadzić do obniżenia narządu rodnego i wypadania pochwy, a przez to też nietrzymania moczu.

, na którym plecy są wyprostowane, zamiast roweru górskiego czy kolarki. Jazda z pochyloną sylwetką w ciąży może prowadzić do obniżenia narządu rodnego i wypadania pochwy, a przez to też nietrzymania moczu. Nie forsuj organizmu . Tętno w ciąży podczas wysiłku nie powinno przekraczać 120-140 uderzeń serca na minutę.

. Tętno w ciąży podczas wysiłku nie powinno przekraczać 120-140 uderzeń serca na minutę. Zrezygnuj z jazdy na rowerze, jeśli pojawiają się niepokojące objawy: krwawienie z dróg rodnych, ból lub obrzęk nóg, zawroty głowy, ból w klatce piersiowej, ból brzucha, duszność, wyciek wód płodowych.

krwawienie z dróg rodnych, ból lub obrzęk nóg, zawroty głowy, ból w klatce piersiowej, ból brzucha, duszność, wyciek wód płodowych. Dostosuj intensywność jazdy na rowerze - powinna być podobna do tej sprzed ciąży. Jeśli jeździłaś rowerem rekreacyjnie co najwyżej po zakupy, to zdecydowanie nie powinnaś rozpoczynać nagle przygotowań do triathlonu.

Jeśli jeździłaś rowerem rekreacyjnie co najwyżej po zakupy, to zdecydowanie nie powinnaś rozpoczynać nagle przygotowań do triathlonu. Pamiętaj o regularnym uzupełnianiu płynów - co najmniej 2,5 l dziennie, najlepiej z elektrolitami jeśli jest upalnie lub mocno się pocisz. Odwodnienie to jeden z groźnych stanów, który źle wpływa na zdrowie matki i dziecka.

Reklama

Czytaj także:

Mity o szczepionkach w ciąży (nie tylko przeciw COVID-19)

Opalanie w ciąży. 5 mitów, które mogą zaszkodzić tobie i dziecku

Obalamy mity: 7 mitów na temat seksu po porodzie