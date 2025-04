Po czym poznać drożdżycę?

Najczęstszymi objawami drożdżycy są tak zwane wyprzenia drożdżakowate, czyli zmiany skórne objawiające się występowaniem rumienia, grudek, pęcherzyków i krost. Zmiany takie najczęściej pojawiają się na błonach śluzowych i fałdach skórnych.

Kandydoza – najczęstsza drożdżyca

Grzyby z rodzaju Candida są naturalną florą wielu miejsc naszego organizmu. Występują w błonach śluzowych jamy ustnej, nosa, gardła, jelita grubego i pochwy. Nierzadko zdarza się, że grzyby z tego rodzaju kolonizują także wilgotne okolice skóry, okolicę okołoodbytniczą i inne zagłębienia skórne. Spośród wszystkich drożdżaków, to Candida albicans wywołuje aż połowę drożdżyc. Naturalnie występuje ona u 40-80% ludzi zdrowych i stanowi florę przewodu pokarmowego.

Kandydoza powierzchowna - dotyczy skóry i błon śluzowych.

Kandydoza uogólniona - występuje w sytuacji przedostania się grzybów do krwi i dalszego rozprzestrzeniania się po całym organizmie. W takiej sytuacji może się rozwinąć zakażenie skóry, błon śluzowych i zakażenia narządów: płuc, oka, nerek.

Kryptokokoza

Kolejnym, pod względem wywoływania drożdżyc, grzybem jest Cryptococcus neoformans, którego źródłem są najczęściej odchody gołębi i kur. Zakażenie następuje drogą wziewną. Kryptokokoza, gdy już wystąpi, jest groźną chorobą, która może powodować zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zakażenie skóry i płuc. Kryptokoki posiadają specjalną otoczkę polisacharydową, która uniemożliwia fagocytozę grzyba przez komórki odpornościowe - granulocyty i makrofagi. Grzyb ten ponadto wytwarza barwnik melaninę, która chroni go przed toksycznymi dla grzyba wolnymi rodnikami.

Kto jest szczególnie narażony?

Zakażenia drożdżakami nie zdarzają się u osób z w pełni wydolnym układem odpornościowym. Najczęstszymi czynnikami predysponującymi do zaatakowania przez te oportunistyczne grzyby są intensywna antybiotykoterapia środkami o szerokim spektrum działania. Także osoby z niedoborami immunologicznymi i chorujące na AIDS oraz leczone kortykoidami – np. pacjenci po przeszczepie narządów, u których celowo osłabia się odporność, aby nie nastąpiło odrzucenie przeszczepu.

Leczenie

Leczenie drożdżyc zależy od miejsca ich występowania. W zakażeniach skórnych stosuje się maści lub kremy z nystatyną lub ketokonazolem. W przypadku zakażeń przewodu pokarmowego lub pochwy, stosuje się doustne środki zawierające klotrymazol, ketokonazol lub flukonazol.

