Co to jest hemodializa?



Hemodializa to inaczej dializa pozaustrojowa. Pozwala ona na oczyszczenie krwi z toksycznych dla organizmu substancji lub leków.

Krew z tętnicy chorego kierowana jest do dializatora poprzez rurkę z tworzywa sztucznego (przepływa ona tam po powierzchni błony półprzepuszczalnej). Aby ja przeprowadzić, tworzy się przetokę tętniczo-żylną. To inaczej połączenie tętnicy żylnej w obrębie przedramienia. Dzięki niej krew jest doprowadzana do sztucznej nerki, gdzie jest oczyszczana.

Jak działa sztuczna nerka?



Do oczyszczania krwi wykorzystuje się odpowiedni płyn, dzięki któremu oczyszczona krew wraca do organizmu chorego. Dializa polega na wykorzystaniu płynu posiadającego odpowiedni do potrzeb organizmu skład chemiczny (są to specjalne substancje połączone z uzdatnioną wodą). Krew płynie do dializatora, po czym przepływa przez niego płyn dializacyjny.

Zabieg trwa około 5 godzin i jest wykonywany 3 razy w tygodniu. Rodzaj dializatora, skład płynu dializacyjnego i czas dializy ustala się indywidualnie dla każdego chorego.

Kiedy stosuje się hemodializę?



Hemodializę stosuje się, gdy nerki utraciły swoją funkcję. Szczególnie w przypadku hiperkaliemii, kiedy stężenie potasu nagle wzrasta (pojawiają się objawy takie jak: niepokój, senność, wymioty).

Zabieg przeprowadza się w szpitalu w obecności personelu oraz przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Hemodializa może być też przeprowadzana w domu, jednak w Polsce zabieg wykonywany jest wyłącznie w warunkach szpitalnych.

W czasie hemodializy



Działania przeprowadzane przed hemodializą oraz w jej trakcie:

chory jest ważony, ponieważ przyrost masy ciała wskazuje na ilość nagromadzonej wody od okresu poprzedniej dializy,

po wkłuciu igły łączy się z dwoma drenami połączonymi z dializatorem. Jednym drenem krew płynie od chorego do aparatu, drugim wraca już oczyszczona,

konieczne jest podawanie środka przeciwkrzepliwego, aby krew nie krzepła w aparacie,

po hemodializie chorego się ponownie waży.

Zabieg jest prowadzony pod nadzorem lekarza i w obecności pielęgniarki.

Hemodializa – przeciwwskazania



Hemodializa wymaga dobrego stanu naczyń krwionośnych. Nie mogą się jej poddawać osoby z miażdżycą, pacjenci w podeszłym wieku, z nowotworami.

