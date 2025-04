Czym jest dializa otrzewnowa?

Dializa otrzewnowa jest zabiegiem stosowanym przy zaawansowanej i przewlekłej niewydolności nerek. Zabieg ten polega na oczyszczeniu krwi z toksycznych produktów metabolizmu.

Decyzję o tym, jaką technikę dializy wybrać, jaki powinien być skład i rodzaj płynu dializacyjnego i ile wymian płynu należy wykonać w ciągu dnia zależnie od potrzeb chorego podejmuje lekarz.

Czym dializa otrzewnowa rożni się od hemodializy?

Oba te zabiegi mają za zadanie usunąć z organizmu szkodliwe substancje, jednak w przypadku dializy otrzewnowej zamiast stosować sztuczną błonę półprzepuszczalną wykorzystuje się otrzewną (błona ta wyściela ściany jamy brzusznej i miednicy).

Jak wykonuje się dializę otrzewnową?

Po pierwsze w jamie brzusznej, na dnie jamy otrzewnej, na stałe umieszcza się dojście (najczęściej cewnik Tenckhoffa). Cewnik pozwala na wprowadzanie oraz odprowadzanie płynu z otrzewnej. Za jego pomocą do jamy otrzewnej wprowadza się płyn dializacyjny.

Krew, która przepływa przez błonę otrzewną, może oddawać do płynu dializacyjnego (poprzez bardzo drobne otworki znajdujące się w błonie) szkodliwe produkty przemiany materii i nadmiar wody.

Cewnik umieszcza się w jamie brzusznej metodą laparoskopową tak, by na zewnątrz ciała znajdował się około 15-centymetrowy fragment elastycznej rurki.

Wszczepienie cewnika powinno zostać wykonane przynajmniej dwa miesiące przed rozpoczęciem dializ.

Etapy dializy otrzewnowej:

Wprowadzenie do jamy otrzewnowej płynu dializacyjnego (od 1,5 do 3 litrów). Pozostawienie płynu na czas dializowania. Usunięcie zanieczyszczonego płynu dializacyjnego (drenowanie).

Czym jest cykler i do czego służy?

Cykler jest urządzeniem pozwalającym na automatyczną wymianę płynu dializacyjnego podczas dializy otrzewnowej. Najczęściej stosuje się go w nocy, gdy chory śpi. Stosowanie cyklera zwiększa wydajność dializ.

Urządzenie to, dzięki swoim niewielkim rozmiarom, może być łatwo transportowane, dlatego też nie ogranicza chorego (na przykład w podróży).

Gdzie wykonuje się dializę otrzewnową?

Ten rodzaj dializy można wykonywać w domu. Przeprowadzać go może sam chory bądź osoba, która się nim opiekuje. Należy jednak pamiętać, że osoba przeprowadzająca dializę musi być odpowiednio przeszkolona.

Równie ważna jest sterylność podczas wykonywania tego zabiegu, dlatego konieczne jest przygotowanie w domu jednego pomieszczenia, które będzie służyło wyłącznie do wykonywania dializ.

Czy w przypadku dializy otrzewnowej mogą wystąpić powikłania?

Najczęstszymi powikłaniami wynikającymi ze stosowania dializy otrzewnowej są: zakażenie jamy otrzewnej (nazywane również dializacyjnym zapaleniem otrzewnej) i zakażenie tkanek wokół cewnika. Chory lub jego opiekun przed rozpoczęciem dializ są informowani, jak postępować w przypadku podejrzenia zapalenia otrzewnej.

Zakażenie można wyleczyć za pomocą antybiotyków, jednakże niekiedy konieczne jest usunięcie cewnika i stosowanie hemodializ.

Istnieją również inne powikłania – związane ze zwiększonym ciśnieniem w jamie brzusznej. Są to: bóle krzyża, przepukliny i zacieki płynu dializacyjnego.

Należy również pamiętać, że po długotrwałym stosowaniu dializ otrzewnowych zmniejsza się przepuszczalność błony, co prowadzi do konieczności zmiany metody leczenia.

