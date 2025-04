Okazało się, że słuch siedemdziesięcioletniego muzyka był równie sprawny co pięćdziesięcioletniej osoby niemającej żadnego związku z muzyką.

Jest rzeczą normalną, że słuch pogarsza się wraz z wiekiem. Przed ukończeniem sześćdziesiątego roku życia średni ubytek słuchu dotyka od 10 do 30% ludzi. Przed osiemdziesiątką odsetek ten wzrasta do 60%.

Poprzednie badania wskazywały, że muzycy odznaczają sie lepszym słuchem niż osoby niezwiązane z muzyką. Badanie przeprowadzone przez zespół z Rotman Research Institute w Toronto objęło osoby dorosłe w wieku od 18 do 91 lat i miało na celu wyjaśnienie, jak słuch zmienia się wraz z wiekiem.

Badanie przeprowadzono na 74 profesjonalnych i amatorskich muzykach oraz 89 osobach nie praktykujących gry na żadnym instrumencie. Pierwsza grupa okazała się o wiele lepsza w wyłapywaniu dźwięku mowy na tle szumu.

W opinii naukowców praktyka gry na instrumencie przez długi czas w życiu łagodzi zmiany związane z procesem starzenia się mózgu. Jest to prawdopodobnie związane z tym, że muzycy regularnie korzystają w wysokim stopniu ze swoich procesów przetwarzania słuchowego.

Jak mówi członek zespołu badawczego Benjamin Zendel: ,,Odkryliśmy, że bycie muzykiem może przyczynić się do tego, że na starość osoby te będą miały lepszy słuch niż osoby w podobnym wieku niezwiązane z muzyką. Praktyka gry na instrumencie przez długi czas w życiu może opóźniać zmiany w centralnym procesie przetwarzania słuchowego, postępujące wraz z wiekiem”.

Jednak jak dodaje członek Kampanii na Rzecz Ochrony Słuchu dr Ralph Holme: ,,Mimo że wyniki badania zawierają sugestię, że bycie muzykiem wiąże się z lepszym radzeniem sobie z utratą słuchu na starość, najlepiej jest przede wszystkim zadbać o zredukowanie do minimum ryzyka trwałego uszkodzenia słuchu. Dla osób grających na instrumencie lub słuchających głośnej muzyki zaleca się przede wszystkim ochronne zatyczki do uszu”.

Źródło: BBC/ar

