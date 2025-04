Okres wiosenno-letni jest pełen pokus żywieniowych. Zaczyna się od Świąt Wielkanocnych i obficie zastawionego stołu, po chwili wyjeżdżamy na „majówkę”, czyli jemy poza domem, a jednocześnie rusza sezon grillowy. Jak dbać o wątrobę w tym trudnym dla niej czasie?

Co sprzyja powstawaniu dolegliwości wątrobowych?

Przejedzenie, spożywanie niezdrowych posiłków czy alkohol sprzyjają powstawaniu dolegliwości wątrobowych. Powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nie zawsze tego typu dolegliwości znikają samoistnie. Przeciążona wątroba często nie jest w stanie sama się zregenerować, a pracować przecież musi cały czas. Zdarza się też, że takie okresy nieodpowiedniego odżywiania są właśnie pretekstem do ujawnienia się istniejących już od dłuższego czasu uszkodzeń wątroby, które wymagają szybkiego podjęcia leczenia.

Jak rozpoznać przeciążenie wątroby?

Niestety sygnały ostrzegawcze ze strony wątroby łatwo zbagatelizować, ponieważ trudno je rozpoznać, a łatwo potraktować jako objawy słabszego samopoczucia. Eksperci zwracają uwagę, że nawet gdy winą za pojawienie się wspomnianych dolegliwości obarczamy przejedzenie, nie powinniśmy przejść z tym do porządku dziennego. Sygnał, jaki przesyła nam organizm powinien stanowić impuls do działania, czyli w pierwszej kolejności do konsultacji z lekarzem. Chociaż objawy mogą minąć po jakimś czasie, nie oznacza to, że nasza wątroba jest już w pełni zregenerowana i zdrowa.

Jak dbać o wątrobę?

Złagodzić objawy związane z wątrobą można dzięki odpowiedniej diecie. Kiedy jednak dochodzi do jej uszkodzenia, konieczna jest wizyta u lekarza, który zleci odpowiednie badania i powie, jak należy postępować. Jednocześnie, gdy wiemy już, co nam dolega, możemy sami w bezpieczny sposób zadbać o wątrobę poprzez zastosowanie leków wspomagających jej regenerację. Przy wyborze preparatu należy zwrócić uwagę na jego właściwości lecznicze. Nie każdy bowiem dostępny w aptece środek jest odpowiedni dla uszkodzonej wątroby. W przypadku istniejących już problemów, należy sięgać po sprawdzone preparaty o statusie leku, zbadane pod względem skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Należy pamiętać, że suplementy diety nie leczą! Są to preparaty, które mogą jedynie wspierać fizjologiczne funkcje zdrowej wątroby.

