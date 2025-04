Co rano spędzamy przed lustrem kilkanaście minut. A czy równie skrupulatnie podchodzimy do pielęgnacji jamy ustnej? Wystarczy jedynie 5 kroków, aby cieszyć się zdrowymi zębami i pięknym uśmiechem.

1. Szczotkuj z głową

Najlepiej po każdym posiłku, a jeśli to niemożliwe, przynajmniej 2 razy dziennie przez ok. 2 minuty. Szczoteczka powinna mieć miękkie lub średnio miękkie włókna, wówczas można nią delikatnie masować dziąsła. Szczotkowanie zębów najlepiej zaczynać od ich frontu, stopniowo przechodząc do czyszczenia powierzchni żujących i potem do wewnętrznych części zębów. Nie zapomnij też o szczotkowaniu języka!

2. Wybierz pastę odpowiednią do swoich potrzeb

Wybieraj pastę dostosują ją do potrzeb twoich zębów i dziąseł (np. pasty na nadwrażliwe zęby, krwawiące dziąsła). Warto sięgnąć po pasty z zawartością fluoru, który wzmacnia szkliwo zębów i ich mineralizację oraz zwiększa odporność na próchnicę. Dobrze, jeśli oprócz fluoru, pasta zawiera także inne związki (np. wapń, chlorek potasu) – ich zadaniem jest dodatkowa ochrona i wzmocnienie zębów.

3. Używaj nici dentystycznej

Dzięki niej dokładnie wyczyścisz szczeliny międzyzębowe. Używa jej regularnie –minimum raz dziennie. Warto podkreślić, że nitkowanie, oprócz usuwania resztek pokarmu, umożliwia dostęp powietrza do przestrzeni międzyzębowych, co utrudnia rozwój bakterii beztlenowych, odpowiadających m.in. za powstawanie chorób przyzębia.

4. Nie zapomnij o płynie do płukania ust

Płyny do płukania jamy ustnej przeciwdziałają procesowi gromadzenia się płytki nazębnej, której nawarstwienie wywołuje zapalenie dziąseł, objawiające się m.in. krwawieniem. Używaj go po każdym szczotkowaniu zębów, zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu (np. co do ilości, konieczności rozcieńczania wodą itp.)

5. Odwiedzaj stomatologa i pamiętaj o diecie!

Co najmniej raz na pół roku należy odwiedzić stomatologa, który sprawdzi stan nie tylko naszych zębów, ale też dziąseł. Regularnie, co pół roku, należy wybrać się także do dentysty na usuwanie kamienia nazębnego. Dodatkowo warto na co dzień przestrzegać odpowiednio zbilansowanej diety i ograniczyć dzienne spożywanie słodkich przekąsek pomiędzy posiłkami.

