Łyżeczkowanie macicy to często wykonywany zabieg ginekologiczny, który może mieć charakter badania diagnostycznego i/lub leczniczego. Jest to zabieg wykonywany zazwyczaj w ciągu jednego dnia w warunkach szpitalnych. Trwa około 10-20 minut. Łyżeczkowanie macicy polega na usunięciu z jamy macicy pokrywającej ją tkankę – endometrium, albo na pobraniu próbki do badań. Wykonuje się to narzędziami wprowadzanymi do macicy przez pochwę. Cała procedura przebiega w znieczuleniu ogólnym.

Łyżeczkowanie macicy jest wykonywane na podstawie skierowania przez lekarza ginekologa w przypadkach, gdy występują obfite krwawienia, krwawienia po menopauzie, problemy z zajściem w ciążę, w niektórych przypadkach poronień, polipów macicy oraz przy podejrzeniu ciąży pozamacicznej.

Czas oczyszczania się macicy po łyżeczkowaniu może różnić się w zależności od osoby, ale na ogół trwa do 1 do 2 tygodni. W tym czasie wyściółka macicy regeneruje się, a nowa pojawia się w ciągu kilku dni. Jednak plamienia (niewielkie krwawienia) mogą występować dłużej. Po zabiegu łyżeczkowania pacjentka może odczuwać również skurcze lub bóle brzucha.

W ciągu kilku kolejnych tygodni lub miesięcy po łyżeczkowaniu kobiecie mogą dokuczać nieregularne miesiączki. Po zabiegu bardzo ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz zgłaszanie się na badania kontrolne zgodnie ze wskazaniami lekarza.

Aby zmniejszyć dolegliwości po łyżeczkowaniu macicy, można przyjmować leki przeciwbólowe, najlepiej paracetamol.

Po około 2-3 dniach od zabiegu łyżeczkowania macicy można powrócić do normalnych zajęć. Lekarz może zalecić, aby po łyżeczkowaniu przez kilka dni (lub dłużej):

nie używać tamponów,

nie stosować irygacji,

nie współżyć,

unikać podnoszenia ciężarów,

ograniczyć aktywność fizyczną.

Bezpośrednio po zabiegu pacjentka może odczuwać nudności i senność po znieczuleniu. Dlatego należy zostać w szpitalu przynajmniej na kilkugodzinnej obserwacji.

Po łyżeczkowaniu często konieczne jest noszenie podpaski, ponieważ przez kilka dni może jeszcze pojawiać się niewielkie krwawienie lub plamienie.

Aby macica po łyżeczkowaniu szybciej i prawidłowo się oczyszczała, należy przede wszystkim stosować się do zaleceń lekarza po zabiegu. Na ogół przez 5-7 dni trzeba unikać aktywności fizycznej, dźwigania, współżycia oraz stosowania tamponów. W miarę możliwości należy odpoczywać i przyjmować regularnie płyny. Ważne jest dbanie o higienę, można brać prysznic, jednak odradza się irygacji pochwy. Po 2-3 tygodniach po zabiegu wskazana jest wizyta kontrolna u ginekologa, aby specjalista mógł ocenić, czy jama macicy prawidłowo się oczyszcza.

Niepokojące objawy po łyżeczkowaniu macicy to zbyt obfite krwawienia. Pilnie do lekarza trzeba się zgłosić, jeśli po łyżeczkowaniu wystąpią:

gorączka,

dreszcze,

silne bóle brzucha,

brzydki zapach z narządów rodnych,

duszność,

obrzęki nóg,

zaparcia.

Jeśli pojawią się duszność, omdlenie czy bóle w klatce piersiowej, to najlepiej wezwać karetkę pogotowia. Na szczęście w zdecydowanej większości przypadków łyżeczkowanie przebiega bez powikłań.

Łyżeczkowanie macicy jest zabiegiem stosunkowo bezpiecznym, a powikłania występują rzadko. Powikłaniem łyżeczkowania macicy mogą być:

masywne krwawienie,

zakażenie bakteryjne rany,

zespół Ashermana (pojawiają się blizny i zrosty zwykle po zbyt głębokim wyłyżeczkowaniu endometrium),

powikłania zakrzepowo-zatorowe,

zakażenie układu moczowego,

przebicie macicy (perforacja),

uszkodzenie okolicznych narządów,

przebicie ściany jelita.

Chociaż powikłania są rzadkie, lepiej każdą nieprawidłowość zgłosić lekarzowi.

