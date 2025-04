Dlaczego grzyby atakują nasz organizm?

Grzyby wytwarzają ogromne ilości zarodników, dzięki czemu mają wysoką rozsiewalność. Cechują się także dużą termotolerancją, przez co niekorzystne warunki atmosferyczne, które mogłyby być przyczyną śmierci bakterii czy wirusów, dla grzybów, nie stanowią większego problemu. Dzięki temu znajdziemy grzyby w każdym miejscu, takim jak gleba, rośliny czy nasza toaleta. To także zwiększa ryzyko zakażenia grzybami.

Kolejnym istotnym czynnikiem chorobotwórczym grzybów są ich właściwości adhezyjne – to znaczy zdolność przylegania. Chodzi tu nie tylko o łatwość, z jaką grzyby kolonizują warzywa, owoce, czy inną żywność, którą spożywamy. Ma to kolosalne znaczenie w zasiedlaniu organizmu człowieka: błon śluzowych w układzie oddechowym, pokarmowym oraz skóry. Elementem budowy grzybów, który umożliwia im przyleganie są składniki ściany komórkowej. Chodzi tu przede wszystkim o polisacharydy, glukany, mannany i galaktomannany.

Inną nie mniej ważną przyczyną chorób powodowanych przez grzyby jest ich zdolność do alergizacji. Przez składniki swojej ściany komórkowej i substancje wydzielane do podłoża, grzyby często wzbudzają reakcje alergiczne, zwłaszcza w drogach oddechowych, co może się zdarzyć, gdy spory grzyba wraz z powietrzem trafią do płuc.

Toksyny grzybicze

Następnym, nie mniej ważnym, czynnikiem chorobotwórczym są mykotoksyny (aflatoksyny i ochrotoksyny), z których najgroźniejszymi są aflatoksyny, wydzielane przez grzyby z rodzaju Aspergillus, występujące często w zbożach i na orzechach. Mają one charakter kancerogenny – szczególnie niekorzystnie działają na wątrobę, mogąc po pewnym czasie doprowadzić do marskości tego narządu, a nawet nowotworu. Ocenia się, że to właśnie aflatoksyny są przyczyną zwiększonej ilości nowotworów wątroby w Azji południowo-wschodniej.

Grzyby kontra układ odpornościowy

Do wymienionych wcześniej czynników chorobotwórczych należy dodać zdolność wielu grzybów do wytwarzania różnej formy antygenowej: strzępków i drożdży. Oznacza to, że w zależności od formy, w jakiej występuje grzyb może on wywoływać lub nie, reakcję immunologiczną, lub też obie formy mogą zmusić organizm do znalezienie różnych metod obrony.

Jak więc widać, grzyby dysponują nie małym wachlarzem broni i sposobów, którymi mogą zaatakować nasz organizm. Na szczęście infekcje grzybicze są rzadkością, ponieważ nasz układ odpornościowy w drodze ewolucji dobrze zaadaptował się do wszechobecnych grzybów.

