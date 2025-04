Chociaż bakteria E. coli (Escherichia coli, pałeczka okrężnicy) bytuje w ludzkim organizmie i jest bardzo pożyteczna (znajdziemy ją w jelicie grubym), to niektóre jej szczepy mogą spowodować poważne zakażenia. Bakteria ta jest szczególnie groźna dla układu moczowego, może też powodować zakrzepicę, zapalenie otrzewnej, opon mózgowych lub zatok.

Jak rozpoznać zakażenie E. coli?



Po zakażeniu bakterią E. coli pojawiają się przede wszystkim biegunka i wymioty, którym towarzyszą silne, skurczowe bóle brzucha oraz jelit. Jeśli utrzymują się dłużej niż dwa dni, mamy podstawy, by podejrzewać, że to nie zatrucie pokarmowe, tylko właśnie zakażenie pałeczką okrężnicy.

Inne objawy to: gorączka (może, ale nie musi wystąpić), osłabienie, zawroty głowy i nudności.

Po 2-3 dniach od pojawienia się pierwszych symptomów może pojawić się krew w stolcu.

Jak zarażamy się bakterią E. coli?

E. coli – jak leczyć?



Jeśli podejrzewamy zakażenie, powinniśmy zgłosić się do lekarza. Aby je potwierdzić, specjalista prawdopodobnie zleci nam badanie kału na obecność bakterii.

Zakażenie E. coli leczy się głównie antybiotykami, wśród których skuteczne są penicyliny, cefalosporyny i tetracykliny. W leczeniu istotne jest także, aby chory się nawadniał – jest to szczególnie ważne, jeśli występują gwałtowne biegunki i wymioty. Najlepiej jest pić po łyku wodę z elektrolitami.

Jeśli zakażenie obejmuje układ moczowy, to skuteczność w tym zakresie wykazuje Nitrofurantoina (Furagina), w połączeniu z preparatami z witaminą C i dietą białkową.

E. coli – profilaktyka, czyli jak się nie zarazić?



Podstawą profilaktyki pałeczki okrężnicy jest przestrzeganie higieny. Zarazić się nią można na trzy sposoby:

poprzez zakażone jedzenie (surowe mięso, mleko, nabiał, warzywa i owoce),

(surowe mięso, mleko, nabiał, warzywa i owoce), poprzez nieumycie rąk (do zakażenia dochodzi np. w wyniku przeniesienia E. coli z własnego jelita grubego),

(do zakażenia dochodzi np. w wyniku przeniesienia E. coli z własnego jelita grubego), poprzez seks analny (bakterie mogą przenieść się np. do cewki moczowej).

Pamiętajmy, że bakterią E. coli (i innymi) możemy się także zarazić poprzez dotknięcie skażonych przedmiotów: klamek, poręczy, przycisków w windzie itp. To dlatego tak ważne jest, by zawsze myć ręce po wyjściu z łazienki czy po powrocie do domu.

Bakteria może się dostać do naszego organizmu także poprzez wypicie skażonej wody czy użycie przygotowanych z niej kostek lodu. To dlatego powinniśmy – w krajach, gdzie nie przestrzega się restrykcyjnie higieny – pić wyłącznie wodę butelkowaną.

