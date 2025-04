ABC nadciśnienia

Pomiaru ciśnienia tętniczego krwi należy zawsze dokonywać na siedząco lub leżąco, z podpartą ręką, podpartymi plecami i po co najmniej piętnastominutowym odpoczynku. Ciśnienie powinno być mierzone podczas każdej wizyty u lekarza oraz w domu, przez kogoś z otoczenia pacjenta. Wartości optymalne to 120/80 lub mniej (ciśnienie skurczowe/rozkurczowe). Graniczne wartości ciśnienia są zależne od obecności chorób układu – sercowo naczyniowego, nerek, cukrzycy i innych. U osób nie mających dodatkowych obciążeń wynosi ono 140/90. Jeżeli nadciśnienie jest dobrze leczone, mierzone wartości nie są wyższe.

Różne grupy leków

Można wybierać z kilku podstawowych grup leków. Zaczyna się od jednego z nich, a w razie potrzeby dołącza kolejne leki z innych grup. Na początkowym etapie stosowane są zwykle inhibitory konwertazy angiotensyny (iACE) i/lub leki moczopędne. Pierwsza grupa jest wybierana u osób z obciążeniami ze strony serca bądź nerek, zaś druga u osób bez takich obciążeń. Nowszą i niestety droższą alternatywą dla inhibitorów konwertazy są tzw. sartany, leki chętnie stosowane w przypadkach powikłanej cukrzycy typu 2 oraz w sytuacji, gdy inhibitory konwertazy są źle tolerowane. U osób z chorobą wieńcową lub niewydolnością serca zalecane jest stosowanie leków beta-adrenolitycznych. Alternatywnie do nich podaje się tzw. blokery kanałów wapniowych. U mężczyzn z przerostem prostaty chętnie stosowane są alfa-adrenolityki obniżające ciśnienie i łagodzące objawy przerostu gruczołu krokowego. Większość leków nie jest zalecana w czasie ciąży. W takim wypadku leczenie opiera się na metyldopie.

Przyjmowanie preparatów

O wyborze preparatów decyduje lekarz, ale najważniejsza jest dobra współpraca. Pacjent ma zatem za zadanie mierzyć sobie ciśnienie w domu kilka razy dziennie i pokazywać wyniki pomiarów podczas każdej wizyty. Należy zawsze informować lekarzy o objawach niepożądanych takich jak zawroty głowy, duszności, kaszel, itp. Być może inny preparat bądź inna grupa leków okaże się lepsza w danym przypadku. Bardzo istotne jest też sumienne przyjmowanie leków o stałych, wyznaczonych porach.

Oprócz tabletek

Leki obniżające ciśnienie bynajmniej nie zwalniają z konieczności dbania o siebie. Niezbędna jest dieta niskosodowa, aktywny tryb życia, w razie potrzeby walka z nadwagą i prawidłowe leczenie cukrzycy. Problem nadciśnienia tętniczego musimy zatem potraktować bardzo kompleksowo, co pozwoli nam wygrać z chorobą.

