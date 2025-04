Latem jesteśmy bardziej aktywni. Chętniej uprawiamy sport, wyjeżdżamy – często do egzotycznych krajów. Niestety, w czasie urlopu także zdarzają się nam problemy zdrowotne. Większości z nich zaradzisz sama za pomocą domowych sposobów.

Biegunka podróżnych

Wystarczy wyjechać, zmienić dietę, pić inną niż na co dzień wodę i zaczyna się… rewolucja w brzuchu. Zdaniem specjalistów tzw. biegunka podróżnych spowodowana jest kontaktem z innymi niż dotychczas bakteriami. Wcale nie muszą być chorobotwórcze, wystarczy, że są inne.

Objawy pojawiają się po 2–3 dniach pobytu w nowym miejscu. Zaczyna się od bólu brzucha, potem zwiększa się liczba wypróżnień, nawet do kilkunastu na dobę.

Najskuteczniejszą formą walki z biegunką podróżnych jest nawadnianie organizmu. Trzeba pić jak najwięcej wody, najlepiej mineralnej.

- Polecany jest także specjalny napój odżywczo-nawadniający. Wyciśnij sok z pomarańczy. Dodaj pół szklanki soku

z jabłek, wsyp pół łyżeczki soli. Wymieszaj. Pij napój małymi łykami dwa razy dziennie.

- Możesz też przygotować sobie napar z czarnych jagód. Dwie łyżki świeżych owoców zalej szklanką wrzątku. Zaparzaj pod przykryciem ok. 10 minut. Pij powoli ostudzony napar. Możesz również zjeść zaparzone jagody.

- Przy biegunce pomaga marchwianka – działa zapierająco, a przy tym jest odżywcza. Oczyść marchewkę (2–3 duże), pokrój w kosteczkę lub zetrzyj na tarce z grubymi oczkami. Warzywo zalej niewielką ilością wody i gotuj aż będzie miękkie. Całość zmiksuj. Jeżeli marchwianka będzie za gęsta, dolej przegotowanej wody. Jeśli zaś papka wyjdzie za rzadka, dodaj kleiku ryżowego.

Skaleczenia

O taki uraz bardzo łatwo, np. podczas wspinaczki w górach czy przejażdżki na rowerze. Przede wszystkim należy oczyścić rankę. Wystarczy do tego czysta woda.

- Potem przyłóż do skaleczenia umyty i pognieciony listek babki zwyczajnej. Roślina ta zawiera substancje, dzięki którym rany szybciej się goją.

- Miąższ aloesu działa jak naturalny opatrunek. Wystarczy uciąć młody pęd rośliny, rozciąć wzdłuż i przyłożyć na zranione miejsce, a następnie umocować bandażem. Opatrunek zmieniaj codziennie, aż rana się zagoi.

- Jeśli zranieniu towarzyszy także stłuczenie i siniak, wówczas zastosuj okład z kapusty. Liście warzywa dokładnie rozbij tłuczkiem do mięsa i złóż na czworo (możesz też liście drobno poszatkować). Przyłóż kapustę do zranionego miejsca i zabandażuj. Opatrunek zmieniaj dwa razy dziennie.

- Witamina E przyśpiesza gojenie się ran. Z kapsułki wyciśnij płyn i posmaruj nim rankę. Nie naklejaj plastra.

Oparzenia słoneczne

Poparzona skóra jest zaczerwieniona, gorąca, piecze. Dotyk sprawia ból.

- Ulgę przyniesie ochładzanie ciała. Przygotuj sobie kąpiel z dodatkiem kilku kropli olejku eukaliptusowego. Temperatura wody powinna mieć ok. 25° C. Nie może być za zimna, bo spowoduje szok termiczny.

- Okładaj poparzone miejsce kefirem, jogurtem lub zsiadłym mlekiem schłodzonym w lodówce. Produkty mleczne zawierają wapń, który likwiduje stan zapalny naskórka i pomaga zregenerować się poparzonej skórze.

- Mocz w wodzie 3 łyżki płatków owsianych zawiniętych w gazę (10 minut). Wodą przemyj oparzone miejsce.