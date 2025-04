Która z nas nie lubi czasem skusić się na seksowne szpilki? W końcu tak pięknie wydłużają i wysmuklają nogi! Przyjemność noszenia butów na wysokim obcasie może mieć jednak swoje ciemne strony... Bóle stóp, kolan czy kręgosłupa to tylko kilka nieprzyjemnych konsekwencji. Co zrobić, by zapobiec ewentualnym dolegliwościom?

Reklama

Dlaczego chodzenie w szpilkach jest nie do końca zdrowe?

Odpowiedź jest banalnie prosta: ludzka stopa nie jest przystosowana do tego rodzaju obuwia. Przez wieki nasi praprzodkowie chodzili boso. Założenie butów na obcasie wymusza nienaturalną pozycję ciała, co w konsekwencji prowadzi nieprzyjemnych dolegliwości.

Jak zdrowo nosić szpilki? Zastosuj 5 prostych zasad:

Na co dzień wybieraj niższy obcas. Częste noszenie bardzo wysokich obcasów prowadzi do zwiększonego nacisku na przód stopy, może przyczyniać się do rozwoju mikrouszkodzień i zmian zwyrodnieniowych stawów w tym miejscu. Aby tego uniknąć, na co dzień wybieraj płaskie buty lub te na niższym obcasie. Wysokie szpilki zostaw na wyjątkowe okazje i nie noś ich długo. Jeżeli na co dzień chodzisz w butach o bardzo wysokim obcasie, twoje stawy nóg i kręgosłupa mogą być przeciążone. Aby tego uniknąć, staraj się na co dzień wybierać buty o niższym obcasie, a wysokie szpilki zostaw na szczególne okazje. Warto też pamiętać o zabraniu płaskich butów na zmianę, na wszelki wypadek. Zwróć uwagę na konstrukcję buta. Obcas powinien znajdować się dokładnie pod środkiem pięty. Zapewni to stopie lepsze podparcie, przez co łatwiej będzie ci utrzymać równowagę i odciąży stawy. To samo dotyczy grubości obcasów: słupki będą zdecydowanie "zdrowsze" od szpilek! Buty na obcasie kupuj po południu lub wieczorem. Kształt stopy zmienia się w ciągu dnia: wąskich i wypoczętych na płaskie i szersze. O wiele wygodniej będzie ci się nosiło buty na obcasie dopasowane do ich popołudniowego "rozmiaru". Chodź kobieco! Sposób, w jaki poruszasz się na szpilkach może pomóc odciążyć stawy. Delikatne kołysanie biodrami i chodzenie noga przed nogą (jak po linie) nie tylko wygląda niezwykle kobieco, ale też odrobinę odciąży twoje kolana!

Reklama

Warto przeczytać również:

Ból między palcami? To może być nerwiak Mortona!

8 objawów grzybicy paznokci, które widać gołym okiem

Jak rozpoznać pierwsze objawy halluksów?