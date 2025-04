Codzienna dializa



Leczenie oparte na codziennych dializach wymaga od pacjenta całkowitego podporządkowania się pewnym zasadom i często staje się dla chorego uciążliwe i trudne do zaakceptowania. Pacjent, stając przed szansą normalnego funkcjonowania, musi zrezygnować z dotychczasowego stylu życia i znacznie ograniczyć swoją aktywność.

Na chorym spoczywa ogromne poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie. Pacjenci dializowani najczęściej obawiają się, że nie będą w stanie zaakceptować i nauczyć się żyć z codzienną wymianą płynu dializacyjnego.

Zmiana organizacji życia



Pacjenci, którzy decydują się na leczenie dializą otrzewnową, są informowani przez lekarza prowadzącego o wszystkich wadach i zaletach, jakie wiążą się z tą metodą leczenia nerkozastępczego. Większość chorych podejmuję decyzję leczenia metodą DO ze względu na możliwość wykonywania dializy w domu, ale nie wszyscy pacjenci są w stanie poradzić sobie z nową codziennością.

Podporządkowanie życia częstej wymianie płynu dializacyjnego stanowi przeszkodę w wykonywaniu wielu czynności – czy to zawodowych, czy też związanych ze sprawnością fizyczną bądź inną formą aktywności życiowej.

Na czym polegają codzienne dializy?



Dializa nerek w domu to metoda, która polega na codziennej wymianie płynu dializacyjnego. Płyn wymieniany jest samodzielnie przez chorego od 4 do 5 razy dziennie.

Metoda wymiany płynu dializacyjnego nie jest skomplikowana – pacjent nie musi obawiać się, że nie będzie w stanie poradzić sobie z procedurą wymiany. Cały zabieg trwa około 20-30 minut. Chory musi szczególnie dbać o jałowość produktów potrzebnych do dializy oraz higienie rąk i okolic ujścia cewnika.

Co najczęściej odczuwają chorzy dializowani?



Codzienna dializa dla wielu chorych staje się uciążliwa i trudna do zaakceptowania. Ogranicza ich życie zawodowe i społeczne, co negatywnie odbija się na psychice dializowanego. Najczęstsze zaburzenia występujące u chorych to:

depresja,

frustracja,

wzmożona agresja i napięcie,

drażliwość,

złe samopoczucie,

zaburzenia emocjonalne i społeczne.

W jaki sposób radzić sobie z codzienną dializą?



Przede wszystkim należy zaakceptować nową rzeczywistość i nie poddawać się w walce z chorobą. Dializa nerek w domu daje szansę na prowadzenie normalnego życia. Tylko od ciebie zależy w jaki sposób ją wykorzystasz!

Wielu dializowanych potwierdza, że życie z dializą nerek w domu w niczym tak naprawdę nie różni się od życia osób zdrowych. Nie należy traktować choroby jako czegoś, co nie pozwala nam czerpać z życia tego, co najlepsze. Często dzięki chorobie nasze życie nabiera większego sensu i doceniamy je dwa razy bardziej – realizujemy swoje marzenia, cieszymy się tym, co mamy.

Ważne jest, aby nie zamykać się w swoim świecie i wciąż aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Istotne w procesie leczenia jest też wsparcie rodziny i przyjaciół. Pozytywnie wpłynie na stan twojej psychiki kontakt z innym chorymi dializowanymi w domu. W chwilach depresji, rozdrażnienia, lęku i zwątpienia z pewnością będziesz mógł liczyć na pomoc bliskich i osób, które są w takiej samej sytuacji.

