Chociaż z alergiami kojarzymy przede wszystkim wiosnę, to jesień pod względem nasilenia objawów nie pozostaje w tyle. W miesiącach od września do grudnia notuje się szczyt zgłaszanych objawów alergii, alergicznego nieżytu nosa oraz astmy. W tym okresie wzrasta też sprzedaż leków na astmę w aptekach.

Jesienią alergikom dokuczają przede wszystkim:

Pylą w tym okresie również trawy (więcej: alergia na trawy), bylica, babka lancetowata, pokrzywa i komosa, chociaż te alergeny są już mniej uciążliwe. Przeczytaj też: Alergia na pyłki

Zarodniki grzybów pleśniowych są bardzo dokuczliwymi alergenami. Powodują nasilone objawy alergii, w tym nierzadko kaszel i duszność. Szacuje się, że na alergeny pleśniowe uczulone jest ok. 10% populacji.

Jesienią w domach wzrasta też ilość alergenów roztoczy. Z badań wynika, że właśnie między wrześniem a listopadem uczuleni na roztocze kurzu domowego zgłaszają najwięcej objawów. Drugi taki szczyt notuje się od marca do maja.

Powrót do szkoły związany jest również z ekspozycją na alergeny sierści psów i kotów. Dzieci przenoszą je na ubraniach. W jednym z badań, które ukazało się w piśmie Journal of Allergy and Clinical Immunology, dowiedziono, że w klasach, do których uczęszczało więcej dzieci posiadających w domach koty, stężenie alergenów było znacznie wyższe, niż w klasach, gdzie było mniej posiadaczy tych zwierząt.

Potencjalnych przyczyn jest kilka. Pierwszą z nich jest specyfika jesiennych alergenów. Zarodników grzybów jest w powietrzu znacznie więcej niż pyłków roślin, do tego są wielokrotnie mniejsze, dlatego łatwo dostają się do dróg oddechowych. Wnikają też głębiej (aż do płuc) niż pyłki roślin czy roztocza kurzu domowego (te osadzają się głównie w śluzówce nosa, gardła oraz oczu). To wszystko sprawia, że dla osób uczulonych stanowią duży problem.

Jesienne alergie są wyjątkowo trudne dla chorych również z kilku innych powodów:

Współistnienie tych niekorzystnych warunków w okresie jesiennym sprzyja pogorszeniu objawów alergii.

Aby złagodzić objawy jesiennych alergii, trzeba przede wszystkim jak najszybciej udać się do alergologa, który ustali właściwe leczenie. Najczęściej stosuje się leki przeciwhistaminowe oraz glikokortykosteroidy do nosa lub wziewne. Lepiej nie czekać z tym na ostatnią chwilę.

Alergicy często posiadają w swojej apteczce również lek rozszerzający oskrzela, który przyjmuje się w przypadku napadu astmy. Unikanie jesiennych alergenów byłoby najlepszą formą profilaktyki, niestety może być trudne. Dlatego warto stosować się do kilku zasad, dzięki którym złagodzimy przykre objawy: