Grypa żołądkowa, podobnie jak zwykła grypa, jest infekcją wirusową. Jej przyczyną zwykle są rotawirusy, czasem także adenowirusy. Choroba zaczyna się gwałtownie – wymiotami, biegunką i wysoką gorączką oraz bardzo złym samopoczuciem. Takie objawy u kobiety, która spodziewa się dziecka są zawsze bardzo niepokojące, zwłaszcza, że towarzyszy im najczęściej silny ból brzucha. Dlatego grypa żołądkowa jest częstym powodem szukania pomocy lekarskiej na oddziałach SOR czy wzywania pogotowia ratunkowego do domu. Tymczasem nie jest to infekcja groźna, ani dla dziecka ani dla mamy, o ile nie przeciąga się zbyt długo i nie spowoduje znacznego odwodnienia organizmu. Leczenie grypy żołądkowej polega przede wszystkim na niedopuszczeniu do odwodnienia.

Reklama

1. Jak sprawdzić, czy przyczyną problemów jest grypa żołądkowa?

Infekcji spowodowanej przez rotawirusy towarzyszy zwykle wysoka gorączka, czasem katar czy wodnista wydzielina z nosa i wrażenie ogólnego rozbicia. Masz wyraźnie pogorszone samopoczucie, jesteś osłabiona, nie masz apetytu. Podobne objawy ma także między innymi zatrucie salmonellą (oprócz kataru), zatem pewność co do przyczyny choroby można uzyskać tylko po zbadaniu kału i sprawdzeniu, czy znajdują się w nim antygeny wirusów. Trzeba pobrać próbkę do pojemniczka, który kupuje się w aptece i tego samego dnia zanieść do laboratorium. Takie testy wykonują stacje sanitarno-epidemiologiczne i szpitale zakaźne oraz niektóre laboratoria (prywatnie ich koszt to ok. 30 zł). Warto wykonać badanie, jeśli biegunka trwa dłużej niż 2-3 dni – być może przyczyną choroby są bakterie, a wówczas leczenie jest zupełnie inne niż w przypadku zakażenia wirusowego (konieczna jest wizyta u lekarza prowadzącego).

2. Czy są leki, które łagodzą przebieg choroby i przyspieszają powrót do zdrowia?

Jeśli chodzi o osoby ogólnie zdrowe, infekcji rotawirusowych się w zasadzie nie leczy. Terapii, a czasem nawet pobytu w szpitalu wymagają jedynie kobiety z chorobami przewlekłymi lub upośledzoną odpornością. Udowodniono jednak, że podawanie kilka razy dziennie bakterii probiotycznych, np. preparatów (Lacidofil, Dicoflor, Trilac) może skrócić czas trwania biegunki i złagodzić jej przebieg, zatem taką terapię można zastosować. Trzeba też pamiętać, że dieta osoby chorej powinna być lekkostrawna – kleik ryżowy, marchew rozgotowana na papkę lub wywar z niej. Nie powinno się przyjmować leków przeciwbiegunkowych, zwłaszcza w pierwszych 1-2 dniach infekcji – spowalniają one proces wydalania toksyn i wirusa z organizmu, co może przedłużyć chorobę. Gdy gorączka wzrasta powyżej 38,5° należy zastosować środek przeciwgorączkowy (w ciąży dozwolony jest preparat z paracetamolem), a jeśli lek zostanie zwymiotowany przed upływem kilkunastu minut, dawkę trzeba powtórzyć.

3. Jak rozpoznać, czy jesteś odwodniona?

Odwodnienie to jedna z najgroźniejszych komplikacji infekcji rotawirusowej. Najprostszy test, dzięki któremu można to sprawdzić polega na ściśnięciu skóry np. na brzuchu między palcami. Jeśli po zwolnieniu ucisku natychmiast wraca ona do stanu poprzedniego, to dobrze. Ale jeżeli pozostaje pomarszczona, może to świadczyć o odwodnieniu (wówczas warto poszukać pomocy lekarskiej). By zapobiec odwodnieniu ważne jest podawanie w trakcie infekcji odpowiedniej ilości napojów. Na każdy kilogram masy ciała trzeba wypić ok. 50 ml płynów na dobę, ale ważny jest też sposób przyjmowania płynów – powinnaś pić nawet kilka razy w ciągu godziny, po 2-3 łyżki płynu. To skuteczniej nawadnia organizm niż wypicie jednorazowo dużej ilości. Jeśli wymioty i biegunka są bardzo nasilone, może dojść do wypłukania elektrolitów, warto więc stosować specjalne środki nawadniające – Gastrolit, Orsalit lub Floridral.

Reklama

Przeczytaj także:

Grypa żołądkowa- jak uniknąć zarażenia

8 skutecznych sposobów na szybkie pokonanie grypy żołądkowej

Rotawirus - co to jest?