Narządy rodne dojrzałej kobiety stale produkują wydzielinę. Jej wygląd i ilość mogą się zmieniać zależnie od fazy cyklu miesięcznego, np. podczas dni płodnych staje się ciągliwa i obfitsza. Prawidłowa wydzielina jest śliska w dotyku, kwaśna w zapachu, bezbarwna (gdy zaschnie na bieliźnie – lekko żółtawa). Zmiana tych właściwości może świadczyć o tym, że wystąpiły tzw. upławy.

Pora umówić się z ginekologiem

Idź na badanie, jeżeli zauważysz, że zamiast normalnej wydzieliny pojawiły się upławy, które:

- mają rybi zapach, mleczną albo żółtawą barwę – tak właśnie może się objawiać bakteryjne zakażenie pochwy;

- przypominają w konsystencji twaróg, są gęste, kremowe, pachną drożdżami – to może być drożdżyca (popularnie nazywana grzybicą pochwy);

- pienią się, są żółtawo-zielonkawe, o silnej, przykrej woni – tak objawia się zwykle rzęsistkowica, czyli zakażenie pierwotniakiem – rzęsistkiem.

Ważne wskazówki

Konsultacji z ginekologiem wymagają także upławy podbarwione krwią czy wyglądające jak ropa. By ocenić, co jest ich przyczyną, lekarz może pobrać do badania wymaz z pochwy. Potem przepisze ci dopochwowe lub doustne leki.

Uwaga! Przed wizytą u ginekologa nie próbuj leczyć się domowymi sposobami. To może utrudnić postawienie diagnozy.

