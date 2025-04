Spis treści:

Popularność licówek jest ogromna. Nie ma się co dziwić, bo to prosty i szybki sposób na to, by poprawić wygląd swoich zębów. Co warto wiedzieć o tej metodzie?

Licówki kosztują od kilkuset złotych do nawet 3 tys. zł za jeden ząb. Ich cena zależy od różnych czynników, m.in. od użytego materiału. Przykładowe ceny licówek są następujące:

Są to cienkie płatki porcelany, które przykleja się z przodu lub po bokach zębów, by nadać im wymarzony wygląd i ukryć nieestetyczne defekty. Umożliwiają szybką korektę uzębienia bez konieczności podejmowania długotrwałego leczenia.

Licówki można przykleić na dowolną ilość zębów (najczęściej wykonuje się je w tzw. granicach uśmiechu), zarówno w dolnym, jak i w górnym łuku zębowym – wyjaśnia dr Natalia Złotkowska-Kulik, protetyk w Medicover Stomatologia.

Jak dodaje dr Złotkowska-Kulik, największą zaletą licówek jest możliwość szybkiej i trwałej poprawy uśmiechu już w ciągu 2-3 wizyt stomatologicznych

Licówki poleca się osobom, które wstydzą się swoich naturalnych zębów, chcą nadać im inny wygląd: kolor, kształt czy długość. Przykładowo możemy je założyć, gdy mamy ukruszony ząb lub chcemy się pozbyć diastemy.

Sprawdzą się one także w przypadku niewielkich uszkodzeń zębów np. pęknięć, ukruszonych czy startych brzegów siecznych. Licówki pozwalają na lekkie wydłużenie zębów, poszerzenie czy zlikwidowanie szpar między nimi, co przekłada się na ładny i estetyczny wygląd. Stosuje się je również do drobnej korekty ustawienia zębów, np. w przypadku niewielkiego stłoczenia lub braku zawiązków siekaczy bocznych (tzw. dwójek) – mówi dr Natalia Złotkowska-Kulik.

Dobrze dobrane licówki będą wyglądem przypominały naturalne, piękne uzębienie.

Wszystko zajmuje zazwyczaj 2-3 wizyty w gabinecie stomatologicznym. Jeśli pacjent kwalifikuje się do zabiegu, ma wyleczone zęby i usunięty kamień nazębny, lekarz może jeszcze rozważyć wcześniejsze wybielanie zębów (da to lepszy efekt końcowy).

Po zaakceptowaniu przez pacjenta wizualizacji nowego uśmiechu oraz doboru koloru nowego uzębienia lekarz przystępuje do preparacji (delikatnego oszlifowania) zębów, a następnie pobiera wycisk, na podstawie którego technik przygotowuje licówki, które są projektowane indywidualnie dla każdego pacjenta – wyjaśnia dr Natalia Złotkowska-Kulik.

Wtedy to specjalista zakłada na zęby pacjenta licówki tymczasowe. Na kolejnej zaś ostateczne licówki są cementowane (przyklejane) na stałe do zębów.

Licówki różnią się między sobą w zależności od materiału, z których je wykonano. Wyróżniamy ich następujące rodzaje:

Licówki porcelanowe - dają trwały efekt przez około 8 lat. Na ząb nakłada się cienką porcelanową płytkę, którą dentysta dobiera tak, by kolorem pasowała do pozostałych zębów. Licówka taka maskuje to, co chcemy ukryć, czyli ubytki, nieładny kształt zęba, jego nieodpowiednią długość czy barwę. Na licówkach porcelanowych nie osadza się kamień nazębny, a sam materiał jest obojętny dla organizmu pod względem biologicznym.

- dają trwały efekt przez około 8 lat. Na ząb nakłada się cienką porcelanową płytkę, którą dentysta dobiera tak, by kolorem pasowała do pozostałych zębów. Licówka taka maskuje to, co chcemy ukryć, czyli ubytki, nieładny kształt zęba, jego nieodpowiednią długość czy barwę. Na licówkach porcelanowych nie osadza się kamień nazębny, a sam materiał jest obojętny dla organizmu pod względem biologicznym. Licówki kompozytowe - są zbudowane z kilku komponentów o różnych właściwościach. Licówki takie są względnie tanie, szybko się je wykonuje, są plastyczne, a dodatkowo w każdej chwili można w nich zmieniać barwę oraz kształt. Można je nosić wiele lat, jeśli prawidłowo o nie dbamy, jednak nie są tak trwałe jak porcelanowe.

- są zbudowane z kilku komponentów o różnych właściwościach. Licówki takie są względnie tanie, szybko się je wykonuje, są plastyczne, a dodatkowo w każdej chwili można w nich zmieniać barwę oraz kształt. Można je nosić wiele lat, jeśli prawidłowo o nie dbamy, jednak nie są tak trwałe jak porcelanowe. Licówki akrylowe - to zazwyczaj licówki tymczasowe, z których korzysta się przed ostatecznymi licówkami. Są grubsze, cięższe i mniej trwałe niż te porcelanowe. Wytrzymują około 2 lata. Ponadto nie dają tak dobrego efektu estetycznego.

- to zazwyczaj licówki tymczasowe, z których korzysta się przed ostatecznymi licówkami. Są grubsze, cięższe i mniej trwałe niż te porcelanowe. Wytrzymują około 2 lata. Ponadto nie dają tak dobrego efektu estetycznego. Licówki ceramiczne - są kilka razy twardsze niż prawdziwe szkliwo zębów. Jednocześnie też są trwalsze niż kompozytowe, ale też przewyższają je ceną.

- są kilka razy twardsze niż prawdziwe szkliwo zębów. Jednocześnie też są trwalsze niż kompozytowe, ale też przewyższają je ceną. Licówki pełnoceramiczne - wykonuje się je z materiałów niereakcyjnych, więc mogą być noszone praktycznie przez każdą osobę. Dają możliwość szybkiej zmiany estetyki uzębienia.

- wykonuje się je z materiałów niereakcyjnych, więc mogą być noszone praktycznie przez każdą osobę. Dają możliwość szybkiej zmiany estetyki uzębienia. Licówki ręcznie malowane - Są dość drogie i stosowane bardzo rzadko ze względu na to, że ich precyzyjne wykonanie wymaga czasu. Wykonuje się je zwykle ze specjalistycznej ceramiki.

Najlepszy efekt estetyczny uzyskuje się dzięki licówkom porcelanowym. Cechuje je wysoka odporność na ścieranie oraz szczelność brzeżna. Uzupełnienia te zachowują trwałą barwę i połysk, nie ulegają przebarwieniom oraz powodują znaczną poprawę samopoczucia pacjentów po zakończonym leczeniu. Możemy cieszyć się białym uśmiechem przez wiele lat pod warunkiem przestrzegania zaleceń lekarskich i wizyt kontrolnych – dodaje dr Natalia Złotkowska-Kulik.

Należy pamiętać, że po założeniu licówek przez kilkanaście godzin powinniśmy unikać skrajnych temperatur. Późniejsza dbałość o te cienkie płatki porcelany przypomina zaś zwyczajne dbanie o naturalne zęby (licówki tworzą z nimi stabilną całość). Wykluczone jest zaciskanie mocno zębów, obgryzanie paznokci czy i zgrzytanie zębami.

Licówki tak jak własne zęby szczotkujemy przy pomocy pasty i szczoteczki minimum dwa razy dziennie oraz używamy nitki dentystycznej. Pacjenci powinni pojawiać się dwa razy w roku na wizytach kontrolnych oraz systematycznie poddawać się zabiegom usuwania kamienia i osadu – mówi dr Natalia Złotkowska-Kulik.

Licówek nie zakłada się:

u osób z niewyleczoną próchnicą,

u osób z chorobami dziąseł,

u osób z wadami zgryzu,

na zęby po leczeniu kanałowym.

Nie zaleca się ich ponadto osobom, które zaciskają zęby lub zgrzytają nimi przez sen, ponieważ może to spowodować uszkodzenie licówek lub ich odklejenie.

Jeśli jest założona prawidłowo, to nie. Dotyczy to także tego, czy uwzględniono przeciwwskazania do ich zastosowania.

Należy mieć świadomość, że licówek ceramicznych się nie naprawia. W razie ich uszkodzenia, np. pęknięcia, odłamania fragmentu musimy liczyć się z koniecznością założenia nowej. Warto zaznaczyć, że zdarzą się to niezwykle rzadko – dodaje dr Natalia Złotkowska-Kulik.

